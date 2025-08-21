哈馬斯：以色列無視停火努力選擇繼續戰爭

哈馬斯發表聲明說，以色列對加沙地帶北部加沙城的軍事行動明確顯示，以方無視停火調解方的努力，計畫繼續「針對無辜平民的殘酷戰爭」，尋求摧毀加沙城、讓加沙居民流離失所。



哈馬斯星期三（8月20日）的聲明強調，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）「無視調解方的提議」，也沒有作出回復，證明他是「真正的協議阻撓者」。聲明說，以色列和美國政府應對以方最新行動承擔全部責任，並呼籲國際調解方對以色列「最大限度施壓」，阻止其針對巴勒斯坦人的「種族滅絕和饑餓政策」。

新華社引述聲明說，以軍的佔領不會實現其目標，「佔領加沙也不會像在公園散步那樣」。

以色列國防軍發言人戴弗林（Effie Defrin）當天早些時候宣佈，以軍已控制加沙城週邊，為接管加沙城做軍事準備。據《耶路撒冷郵報》報導，內塔尼亞胡可能於21日批准以軍接管加沙城的作戰計畫。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

