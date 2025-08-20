意大利第9次向加沙空投人道援助　投放逾100噸物資｜有片

意大利國防部19日宣布，為了緩解加沙地帶人道危機，今天意大利軍隊成功執行「團結之路行動二」（Solidarity Path Operation 2），用軍機向加沙投放了100多噸基本援助物資。意大利國防部長強調，本次行動目的在幫助加沙平民，指出哈馬斯（Hamas）武裝分子不應與平民混為一談。



「團結之路行動二」於8月9日進行了首次人道援助物資的空投，至今這已是意軍第九次空投、運送超過100噸的基本救援物資，尤其是在加沙走廊最偏遠、最難到達的的地區。

意大利國防部在新聞稿中指出，該行動旨在建立約旦與加沙地帶之間的空中交通，為受持續衝突嚴重影響的加沙平民提供重要援助。

▼意大利投放救援物資

意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）周二強調，這樣做還不夠：「我們還需要做得更多，尤其是為加沙平民，切勿將他們與恐怖組織哈馬斯混為一談。停火是必要的，而且必須確保陸上援助物資的自由安全通行，確保有效透明的管理，防止捐助者的慷慨解囊淪為恐怖分子的工具。意大利將繼續支持一切努力，以實現持久停火。」

該行動由意大利國防部構思、聯合作戰司令部（COVI）指揮、及與約旦空軍合作，由意大利陸、空軍發揮決定性作用，並與約旦、阿聯酋、英國和法國合作執行。