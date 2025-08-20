聯合國：去年383名救援人員遇害創新高　其中181人在加沙地區罹難

聯合國8月19日稱，2024年共有383名人道救援人員遇害，寫下新高記錄，並警告今年的傷亡人數同樣令人不安。



法媒19日報道，聯合國當日藉「世界人道主義日」公布上述消息，並指出去年人道救援人員的死亡人數較2023年增加31%，主要原因是加沙持續不斷的衝突和蘇丹衝突，分別造成181名和60名人道援助人員遇害。

圖為2025年1月21日，以色列與哈馬斯停火期間，一名巴勒斯坦婦女在加沙南部的汗尤尼斯（Khan Younis），獲發聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的物資。（Reuters）

聯合國稱，其中多數遇害者是當地員工，通常是在履行職責時遇襲，或是在家中遇害。除了罹難者外，去年還有308名救援人員受傷，125人遭綁架，45人被拘留。

聯合國人道事務負責人費查（Tom Fletcher）說：「如此規模的襲擊，卻完全沒有問責，這是對國際社會不作為和冷漠的可恥控訴。」

這張2025年8月19日從以色列一側拍攝的照片中，可以看到位於加沙邊境地區被摧毀建築。（Reuters）

根據救援工作者安全數據庫的初步統計，截至2025年8月14日，今年已有265名救援人員年遇害。

聯合國重申，針對救援人員和救援行動的襲擊違反國際人道法，並破壞了維持數百萬困於戰爭與災區中的人的一線生機。

本文獲《聯合早報》授權轉載

