以媒：以軍擬未來數天徵召6萬預備役人員　為接管加沙城作準備

《以色列時報》（The Times of Israel）8月19日引述以色列安全部門消息人士稱，如果國防部長卡茨（Israel Katz）批准，大約6萬名預備役人員將從翌日開始接到以軍發出的徵召命令，為接管加沙城（Gaza City）的軍事行動作準備。



報道稱，徵召令並非立即執行，預備役人員將有至少兩週的報到時間，且預料非所有被徵召的預備役士兵都會參與接管加沙城的軍事行動，部份將在其他戰線上取代常備軍。

圖為2024年8月16日，時任以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

《以色列時報》同日報道，隨着內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府尋求擴大對加沙的攻勢，一些預備役軍人已表現出不滿，其中不少人甚至有參與17日要求結束加沙戰爭、促進以色列人質獲釋的大型示威。

希伯來大學（Hebrew University）轄下的研究機構針對300多名正參與戰事的預備役軍人進行民意調查，25.7%的受訪者表示，他們的參戰動力與2023年衝突剛爆發相比已明顯下降，另有10%的受訪者表示他們的動力略有下降。

這張2025年8月18日從以方一則拍攝的照片中，可以看到以色列與加沙邊境附近，一名以色列士兵站在軍車旁。（Reuters）

當被問及以色列擴大對加沙攻勢的感受時，47%的受訪預備役軍人對政府及其對戰事和人質談判的處理方式表達負面看法。