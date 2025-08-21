以色列通過西岸定居點計劃 財長重申：以行動抹去巴勒斯坦建國夢
撰文：劉耀洋
出版：更新：
以色列極右派財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）8月20日發聲明表示，國防部規劃委員會當日正式通過了備受爭議的「E1定居點建設計劃」，並重申自己正透過行動抹去巴勒斯坦建國的構思。
路透社報道，斯莫特里奇聲明中表示，「E1定居點建設計劃」獲最終批准代表多年來的承諾終獲兌現，以行動而非只透過口號徹底抹去巴勒斯坦國的任何計劃。
斯莫特里奇13日已宣布重啟並批准推動該項目，計劃內容包括在以方佔據的東耶路撒冷（Eastern Jerusalem）及約旦河西岸定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）之間建立逾3,000間住屋，實際上將約旦河西岸一分為二，並將其與東耶路撒冷分開。
由於現時國際公認解決以巴衝突的「兩國方案」，設想建立一個領土包括東耶路撒冷、加沙及約旦河西岸的獨立巴勒斯坦國，所以「E1定居點建設計劃」將進一步削弱方案的可行性。
多國譴責以色列
聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）批評以色列重啟「E1定居點建設計劃」的決定，稱這將對「兩國方案」造成致命打擊，呼籲以方停止所有定居點活動。
英國外交大臣林德偉（David Lammy）也在社交媒體X譴責該計劃，指後者將把未來的巴勒斯坦國一分為二，不但公然違反國際法，且將嚴重破壞「兩國方案」。
德國政府發言人同日向記者表態指，「E1定居點建設計劃」阻礙了透過談判達成「兩國方案」及結束以色列對約旦河西岸佔領的進程。
