古特雷斯譴責以色列通過西岸定居點計劃　再次呼籲加沙立即停火

聯合國秘書長古特雷斯（ António Guterres）8月20日通過辦公室發表聲明，強烈譴責以色列批准在約旦河西岸「E1區」建設超過3400套住房的決定，他再次呼籲加沙停火。



路透社報道，古特雷斯在日本出席東京非洲發展國際會議期間稱，立即在加沙實現停火至關重要，以避免軍事行動造成更多的破壞和死亡。

這張2025年8月14日在約旦河西岸拍攝的照片中，可以看到一面以色列國旗以及其背後的以色列定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）。（Reuters）

以色列極右派財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）上周宣布重啟並推動備受爭議的「E1定居點建設計劃」，計劃內容包括在以方佔據的東耶路撒冷（Eastern Jerusalem）及約旦河西岸定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）之間建立逾3,000間住屋，實際上將約旦河西岸一分為二，並將其與東耶路撒冷分開。

2025年8月14日，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich，右）在約旦河西岸定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）附近舉行記者會，期間他和一名女子舉着一張與「E1定居點建設計劃」有關的地圖。（Reuters）

聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）發表聲明指，以色列新建定居點住房計劃違反國際法，並且與聯合國相關決議背道而馳。

聲明亦強調，推進這一項目對「兩國方案」構成威脅，將導致約旦河西岸被分為南北兩個區域，嚴重損害巴勒斯坦被佔領土的領土連貫性。