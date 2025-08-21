美軍據報擊斃敘利亞ISIS高層成員　阿薩德政權垮台後第二次行動

美軍8月20日凌晨派出部隊，突襲位於敘利亞西北部一個屬於極端組織ISIS的據點，路透社引述消息人士指，一名被視為ISIS敘利亞領導人的候選人在行動中被美軍擊斃，他也是組織內的高級成員。這是自敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權在去年12月被推翻以來，美軍在敘利亞北部已知的第2次突襲行動。



綜合外媒報道，以英國為基地的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，美軍今次行動派出直升機部隊，並在黎明前飛抵與土耳其接壤的敘利亞伊德利卜省（Idlib）一個名為Atmeh的小鎮實施行動，過程中一人被捕，一人身亡。

有消息官員指出，美軍今次行動中的目標是伊拉克籍男子阿里（Ali），真名為Salah Noman，並指事發一刻，阿里與妻子、兒子和母親同住在一個單位內，並在突襲時遭到擊斃。

有敘利亞消息人士指，敘利亞有當地部隊協助封鎖現場，行動期間有出動直升機和無人機。

2025年8月20日，敘利亞Atmeh，圖為美軍在行動中襲擊的一個單位，並在這個單位內擊斃一名被ISIS視為領導人候選人的高級成員。（Reutwe）

敘利亞自去年阿薩德政權倒台後，由出身前反政府軍領導人的現任過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）領導，過渡政府承諾阻止ISIS在中東發展，還加入由美國領導的反ISIS聯盟。