美國首例｜強姦慣犯性侵7歲幼女落網　願以「雙重閹割」換減刑成

綜合美媒報道，美國路易斯安娜州37歲男子麥卡特尼（Thomas Allen McCartney）多次犯下性侵兒童罪，他於8月19日承認企圖強姦13歲以下兒童的罪名。根據認罪協議，疑犯同意接受外科手術閹割及化學閹割，以將刑罰減輕至40年監禁，成為美國首例。



當地檢察官表示，麥卡特尼同意接受手術閹割和化學閹割，並將根據認罪協議服刑40年。

麥卡特尼2023年涉嫌性侵一名7歲女童，被對方母親撞見，隨後引發涉及槍支騷亂並駕車逃離，最終被捕。

此前，他已在該州登記為三級性犯罪者，因他曾在2006年被控與未成年人發生性關係而被捕，並於2011年因企圖對一名12歲兒童犯下加重強姦罪被捕。

化學閹割通常指利用藥物來減少睪酮等性激素，從而降低男性性慾的手術；手術閹割包括切除男性睪丸，以停止性激素的產生。

路易斯安娜州共和黨籍州長蘭德里（Jeff Landry）於2024年8月1日通過一項法案，使該州法官可以下令對某些性犯罪者進行手術閹割。