挪威王儲28歲繼子被控32宗罪　包括3宗強姦罪　或面臨10年監禁

挪威檢察官8月18日表示，挪威王儲哈康（Prince Haakon）的28歲繼子荷伊比（Marius Borg Hoiby）目前被控32項罪名，其中包括4項強姦罪。預計荷伊比將於明年初接受審判，若罪名成立，最高可判處10年監禁。



英國《衛報》（The Guardian），周一（18日）公布的指控包括，強姦四名不同女性、對前伴侶實施家庭暴力，以及在對方未經知情或同意的情況下，非法拍攝多名女性私密部位。荷伊比同時還被控騷擾警方和違反交通規則。

2017年12月24日，挪威奧斯陸，圖為挪威王儲妃兒子荷伊比出席慈善午宴。（Getty Images）

荷伊比的代表律師表示，「我們的當事人否認所有性侵指控以及大部分暴力指控。他將在法庭上詳細陳述他對事件的描述。」

王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）曾與男友生下一子，即現年28歲的荷伊比（Marius Borg Hoiby）。2001年，梅特瑪莉王儲妃與哈康王儲（Prince Haakon）成婚，後來生下兩名子女。