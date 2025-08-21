日本旅遊整體未受大地震傳言影響7月遊客數創新高　唯港韓人減少

根據漫畫家龍樹諒在2021年出版的漫畫《我所看見的未來（完全版）》，網上傳出「預言」稱日本7月會發生大地震。儘管受傳言影響，韓國和香港遊客有所減少，但據日本國家旅遊局周三（20日）公布的估算數據，7月訪日外國人數字，仍創同期新高。



根據共同網，日本國家旅遊局20日發布的估算數據顯示，7月訪日外國人達到343.7萬人次，較上年同期增加4.4%，創同期新高。

報道指，與上年同期相比，中國大陸增加25.5%，台灣增加5.7%。韓國減少10.4%，自2022年1月以來首次減少。香港也減少36.9%至17.6萬人次，連續3個月減少。

圖為2025年7月18日在日本京都，通往清水寺的街道上擠滿遊客。（Reuters）

從國家和地區來看，中國大陸以97.45萬人次居首，隨後是韓國的67.86萬人次和台灣創單月新高的60.42萬人次，美國、法國、印尼等亦創下7月新高。

報道認為，通過社交平台等傳播的7月災害謠言或讓不少遊客放棄選擇前往日本。2025年1至7月的訪日外國人累計達到2495.54萬人次，較上年同期的2107.5024萬人次增加18.4%。