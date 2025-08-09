日本警方首次公布外國駕駛者嚴重交通意外數字　中韓籍佔最多

日本警察廳8月8日首次公布外國駕駛者在當地導致嚴重受傷或死亡的交通意外數字，當局指涉及外國駕駛者的意外在近年有上升趨勢。



共同網9日報道，警察廳在7月底公布的數字顯示，今年上半年的交通意外數目中，涉及外國駕駛者的個案佔2.1%，比去年同期的1.9%稍為增加，而與2015年的1.1%相比則上升1個百分點。

日本警察廳指，近年外國駕駛者導致死亡或重傷的交通意外有增加趨勢。 （警察廳網站）

數據顯示，涉及外國駕駛者的交通意外由2005年起回落，惟近年有反彈迹象。當局指，258宗涉及外國駕駛者的事件中，有84.5%是持有日本駕駛執照，6.2%則是國際駕駛執照持有人，1.9%個案是持外國駕駛執照。而按國籍分類，韓國和朝鮮籍，以及中國籍各佔19.8%，即51宗，其次是越南（31宗，12%）、巴西（25宗，9.7%）和菲律賓（17宗，6.6%）等。

2025年7月10日，日本警察廳公布有關外國駕照換領制度（外免切換，日語：外免切替）的重大修正草案；這項制度指的是將外國駕照轉換成日本駕照的程序。隨着近年來申請人數急速上升，警方決定從10月1日起全面收緊申請審核標準，包括需提供住址認證與通過有關交通知識和駕駛技能的測試。（網絡圖片）

報道提到，這些持日本駕駛執照的個案或包括由其他國家轉換成日版駕駛執照的人士，有國會議員批評有關更換程序過於寬鬆。警察廳7月稱計劃收緊標準，包括增加筆試問題。