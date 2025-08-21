巴黎最後街頭賣報人堅守崗位逾50年　馬克龍9月將授國家功績

進入數碼時代後，報紙等紙本讀物逐漸被淘汰。綜合外媒報道，有法國巴黎「最後一位街頭報販」之稱的阿克巴爾（Ali Akbar），在巴黎拉丁區（Quartier Latin）堅持以叫喊新聞標題方式賣報紙，每日穿梭於街道走賣，日均步行約15公里，已達逾半個世紀之久。這位年屆73歲的老人，將在9月由總統馬克龍（Emmanuel Macron）授予國家功績勳章，以表彰他對這一夕陽產業的貢獻。



阿克巴爾是巴基斯坦移民，他於1973年來到巴黎，起初在餐廳打工，甚至露宿街頭，後來在聖日耳曼德佩區（Saint-Germain-des-Prés）轉行賣報。他表示：「我喜歡待在這裏，和這裏的人在一起。」

2025年8月4日，73歲的阿克巴爾（Ali Akbar）在法國巴黎拉丁區的露台上向人們兜售《世界報》（Le Monde）。他被譽為法國首都最後一位報販。（Reuters）

每週七天，阿克巴爾都會夾着一捆報紙走在街上，在咖啡館、書店和露台前停留，常客會叫出他的名字並打招呼。

這位報販表示：「我就是喜歡紙本的觸感，不喜歡平板電腦之類的東西。但我喜歡閱讀，不管什麼類型的書都喜歡。」

不過在賣報之前，阿克巴爾最初其實是向索邦大學（Sorbonne University）和鄰近院校的學生售賣諷刺讀物《查理週刊》（Charlie Hebdo）。

本周三的早上，阿克巴爾的第一位顧客是法國前總理巴尼耶（Michel Barnier）。多年前，當馬克龍還是巴黎政治學院（Sciences Po）的學生時，也曾向阿克巴爾購買報紙。

事實上，他也意識到賣報紙在當下愈來愈困難：「我在8小時內賣出了約20份《世界報》（Le Monde）。現在一切都數碼化了。人們根本不買報紙了。」

賣報每天帶來約50歐羅（約454港元）收入，僅夠勉強在巴黎生活。儘管面臨這些挑戰，阿克巴爾仍打算只要身體狀況允許就繼續賣報。阿克巴則表示，「我試着傳遞正能量，並營造出一種氣氛，我們稱之為生活的樂趣，我想讓大家開懷大笑。」

法國國家功績勳章（National Order of Merit）由戴高樂將軍於1963年12月3日設立，旨在獎勵對法蘭西民族做出傑出貢獻的人物。