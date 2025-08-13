法國核電站現大量水母致停運　專家：或為全球暖化水溫升高所致

法國電力集團說，由於冷卻系統出現大量水母，因此關閉法國格拉沃利訥（Gravelines）核電站的四座反應堆，這可能是由於全球變暖導致水溫上升所致。



路透社報道，法國電力集團星期一（8月11日）發聲明稱，格拉沃利訥核電站的2號、3號和4號反應堆在午夜前自動停止運行，原因是泵站的濾筒中擠滿「大量且難以預測」的水母，6號反應堆也在幾小時後停止運行。

聲明說，這次事件並未影響設施、人員及環境安全。

法國電力集團的數據顯示，由於另外兩台機組正在進行計劃維護，整個核電站目前已暫時停產。

法國格拉沃利訥（Gravelines）核電站。（Reuters）

這座位於法國北部的核電站是法國最大的核電站之一，冷卻系統由一條連接北海的運河提供。核電站的六台機組每台發電量為900兆瓦，總發電量為5.4千兆瓦。

近年來，由於水溫升高和入侵物種的入侵，位於敦刻爾克和加萊兩大城市之間的格拉沃利訥周圍的海灘上的水母數量有所增加。

核電站附近的海灘也是移民試圖橫渡英吉利海峽進入英國的熱點地區。由於這些水母無毒，對人體不構成威脅。

美國國家海洋和大氣管理局漁業部門的海洋生物學顧問賴特說：「水溫越高，水母繁殖速度越快。像北海這樣的海域水溫不斷升高，水母的繁殖期也在不斷延長。」

2025年8月12日，一隻水母被沖上法國格拉沃利訥（Gravelines）核電站廠前的海灘。該核電廠由法國電力公司（EDF）營運。據報道，由於大量水母進入冷卻反應器的進水系統，EDF被迫關閉該核電廠。（Getty）

他也說，水母還可能搭乘油輪「順風車」傳播。它們會從港口進入船隻的壓載艙，然後經常被排放到地球另一端的水域。

德里克說：「每個人都在談論核能清潔，但我們沒有考慮到熱污染帶來的意外後果。」

一種名為「亞洲月亮水母」的入侵物種，原產於太平洋西北部，於2020年首次在北海被發現。這類物種喜歡在港口和運河等浮游生物含量高、水流較緩的水域生存，此前曾在中國、日本和印度的港口和核電站造成過類似的問題。法國電力集團尚未對此作出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

