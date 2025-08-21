意大利米蘭機場遭縱火　男子持錘闖櫃枱　英勇乘客出手制伏｜有片

意大利米蘭馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）1號客運大樓周三（20日）發生驚險一幕，一名男子持錘闖入辦理登機手續的櫃枱區域縱火，點燃垃圾桶並用錘猛砸電子顯示屏，引發現場大規模混亂。



事發時上午10時30分至11時左右，疑犯闖入櫃枱縱火後用錘子猛砸電子顯示屏，根據目擊者拍攝的影片，黑色濃煙迅速瀰漫客運大樓，大量乘客緊急疏散，一名男子高喊「趴下」並用滅火器擊中疑犯頭部。眾人合力將疑犯按壓在地，並將其手中的錘子奪走拋遠。疑犯其後被制伏，並遭警方逮捕。

機場員工發現12至13號櫃枱間的異常煙霧後立即介入，多名見義勇為的乘客協助制伏這名涉嫌破壞的男子。疑犯在過程中還試圖襲擊多名保安，最終被眾人用滅火器擊倒後被制伏並警方逮捕。

由於警方尚未公布任何細節，其犯案動機尚不清楚。1號客運大樓在事發後一度實施部份暫停關閉，火勢順利撲滅後已恢復營運，空中交通整體保持正常，事件沒有造成乘客或工作人員受傷，警方正進一步調查原因。

圖為意大利米蘭馬爾彭薩機場。（意大利米蘭馬爾彭薩機場網站）

疑犯是居住在意大利的馬里人，過往沒有犯罪記錄，目前已遭警方拘留。