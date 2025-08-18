馮德萊恩晤澤連斯基　稱歐盟已準備繼續加強對俄施壓

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）8月17日抵達比利時布魯塞爾（Brussels），與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面，並參與歐洲多國領袖的「自願聯盟」（coalition of the willing）會議。馮德萊恩表示，歐洲將堅定支持烏克蘭，歐洲將在外交和經濟領域繼續對俄施壓。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2025年8月17日抵達比利時布魯塞爾，會見歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）（Reuters）

澤連斯基預定18日前往華府與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 會面，馮德萊恩及歐洲多國領導人已確認，將與澤連斯基一同前往美國參加會晤。馮德萊恩強調，任何涉及領土的問題都必須由烏克蘭決定，烏克蘭必須坐在談判桌前。

馮德萊恩17日在記者會上說，歐洲將堅定支持烏克蘭，直到實現公正和持久的和平。歐洲將在外交和經濟領域繼續對俄施壓，預計9月初將出台第19輪對俄制裁方案。她還表示，歐盟歡迎美國提出為烏克蘭提供類似《北大西洋公約》第五條的安全保障，歐盟願意在「自願聯盟」架內承擔應有責任。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，美國總統特朗普（右三）和俄羅斯總統普京（左三）開始美俄峰會，旨在透過談判結束已進行超過三年俄烏戰爭。（Getty）

《北大西洋公約》第五條是北約關於集體防禦的條款。美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）17日證實，美國和一些歐洲國家或向烏克蘭提供類似《北大西洋公約》第五條的安全保障。

與此同時，澤連斯基同日表示，美國必須提供空中、陸地和海上安全保障。 他也強調，領土等關鍵問題必須在烏克蘭、美國和俄羅斯三邊形式下與烏克蘭共同討論。