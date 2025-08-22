最新統計揭加沙戰爭平民死亡率高達83%　可比斯雷布雷尼察大屠殺

根據《衛報》和兩間以巴地區媒體的調查，針對以色列國防軍自身記錄的分析顯示，截至2025年5月19日，加沙地帶近5.3萬人遇難，平民死亡率為83%；當中約8,900人為哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的戰士，他們被認為已經死亡或「可能已死亡」。這與以軍一向的加沙地帶戰鬥人員與平民的死亡率，即「每死亡一名恐怖分子，就有兩名平民喪生」不符；對此，以色列國防軍強烈譴責該報告「不實」。



有專家指出，83%平民死亡率異常地高，只能與斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺等極端事件相比。

這一數字與以色列官員的公開宣傳形成鮮明對比，以方曾聲稱擊斃多達2萬名武裝分子，甚至達到1:1的戰鬥人員與平民死亡比例。有以軍消息人士指出，以軍內部存在將平民死後標記為「恐怖分子」的做法，公開的戰果數字是「一個巨大的騙局」。

2025年8月14日，加沙，哀悼者出席因尋求援助而遭以色列砲火殺害的巴勒斯坦人的葬禮時傷心流淚。（Reuters）

以色列國防軍表示，這些媒體分析的數據並未準確反映戰爭的現實，「反映出對軍事理解的根本缺乏」。