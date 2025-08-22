內塔尼亞胡：將批准接管加沙城作戰計劃　同時已下令啟動停火談判

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月21日表示，他已指示以方人員立即開始啟動加沙停火談判，以促進所有被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）扣押的人質獲釋。他又指，自己正與以軍指揮官會晤，將批准接管加沙城的作戰計劃。



《以色列時報》21日報道，內塔尼亞胡當日對駐紮在加沙的部隊發表上述言論，指出他前往該處，便是為了批准以軍向他及國防部長卡茨（Israel Katz）提交的接管加沙城作戰計劃。

目前以色列佔領了加沙城外圍，並已要求當地醫療機構和國際援助組織，為從加沙城撤離平民至加沙南部作好準備。

另一方面，內塔尼亞胡在講話中提到：「與此同時，我已下令立即開始（加沙）談判，以（促進）我們所有人質獲釋，並在以色列可接受條件下結束戰爭。」

報道指，內塔尼亞胡提到的「可接受條件」是指內閣早些時候批准的規定，即只有哈馬斯立即釋放所有人質並接受以方提出的投降條件，以色列才會同意結束戰爭。

2025年8月13日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席Newsmax電視台舉辦的活動。（Reuters）

哈馬斯早前已宣布同意調解方埃及和卡塔爾關於加沙停火方案的最新提議，該提案要求雙方停火60日，並互相釋放被扣押人員。

然而，內塔尼亞胡早前接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時指，即使哈馬斯同意停火及釋放人質，以色列亦會軍事接管整個加沙。