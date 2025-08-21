種族滅絕糾纏建國幻夢　六方博弈決定加沙結局

2025年3月，隨著以色列發起新一輪攻勢，加沙二次停火宣告破裂，各方也開始了新博弈。

首先就是以色列的長驅直入。3月18日，以色列空襲加沙全境，造成超過400人死亡；3月19日，以軍重啟加沙地面攻勢，再度進佔內扎里姆走廊（Netzarim Corridor）中部；5月16日，以方宣布發起「基甸戰車行動」（Operation Gideon's Chariots），目標是控制整個加沙；6月13日，以色列與伊朗爆發「12日戰爭」，標誌整場衝突的嚴重升級；7月20日，以軍開始進攻代爾巴拉赫（Deir al-Balah），並在事後宣稱控制加沙65%的土地；8月8日，以色列安全內閣批准佔領加沙城的軍事方案。顯然，無論是哈馬斯或伊朗，都無法阻止以色列在加沙的肆無忌憚。

而其結果，就是加沙人道危機的持續升級。2025年7月，聯合國沉痛指出，因為以色列的高強度封鎖，加沙100%的人口正在經歷「高度嚴重的糧食不安全」，約20%的人口面臨災難性的糧食短缺；另根據加沙衛生部統計，截至2025年8月，加沙有至少60,138人喪生，每37人中就有1人喪生，平均每天有91人死亡，其中至少50%是婦女和兒童。《經濟學人》8月報道更指出，戰爭導致加沙的人均預期壽命下降35歲，嚴重程度堪比盧安達種族滅絕。

毫無疑問，這種破壞規模既會摧毀加沙的完整世代，也正在腐蝕以色列的國家形象。當然，長期支援以色列、資助血腥戰事的西方國家，也同樣被指責是「種族滅絕幫兇」，導致了歐美後續的一系列「形象工程」：美國又偕同阿拉伯國家積極斡旋停火，英國、法國、加拿大、澳洲則表態將在9月聯合國大會承認巴勒斯坦的國家地位。

顯然，隨著以色列大開殺戒、西方「人權燈塔」形象蒙塵，局勢也來到兩種極端的詭異共存：一邊是加沙世代的滅絕浩劫，一邊是巴勒斯坦的建國幻夢。而這種天堂地獄的一體兩面，正好體現哈馬斯、以色列、伊朗、美國、阿拉伯國家、西方世界的複雜博弈。隨著戰事進入第23個月，這六方所構成的三層互動，將是牽引加沙終局的最大關鍵。

2025年8月16日，從以色列邊境的一側看，一輛以色列軍車在加沙城（Gaza City）附近行駛。（Reuters）

哈馬斯與以色列：共生死敵的極限拉扯

第一層就是直接交火的哈馬斯與以色列。基本上，這對死敵雖然立場迥異，卻又彼此「共生」多年。

從1987年哈馬斯成立起，以哈就都是彼此的激進理由：哈馬斯在「反抗以色列壓迫」的大旗下，長期策劃針對以色列平民的襲擊、反對主打「兩國方案」的奧斯陸和平進程；以色列右翼則同樣在「哈馬斯是恐怖分子」的敘事下，毀棄左翼曾經的和平努力，並以各種強硬政策掏空「兩國方案」前景，來為自己積累政治能量。

時間一長，這種「共生」也就走向惡性循環。對哈馬斯來說，以色列的殘暴是自己的激進底氣，也是與巴勒斯坦權力機構一別苗頭、爭奪政治聲望的重要資本；但對以色列右翼來說，哈馬斯的激進同樣是自己的屠殺理由，也是毀棄奧斯陸和平進程、實質推進一國方案的「天賜良機」。僵持之下，這種惡性循環在「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）來到高點，卻也在扭曲到極致後反噬雙方。

首先，哈馬斯雖借這場行動推進部分政治目標，包括向全球展示以巴問題的尚未終結、向巴勒斯坦人展現自身鬥爭意志，以及替伊朗干擾沙特與以色列的建交進程，卻也無疑付出了慘痛代價，不僅哈尼亞（Ismail Haniyeh）、辛瓦爾（Yahya Sinwar）等重要領袖先後身亡，哈馬斯作為加沙統治者的地位也受到動搖：除了以色列宣稱要推翻哈馬斯統治，當前由西方與阿拉伯國家共同擬定的停火協議未來規劃，也同樣要求哈馬斯解除武裝，加沙更在今年3月爆發大規模的反哈馬斯示威。

2025年2月1日，加沙城港口，圖為比巴斯在哈馬斯武裝人員押送下落車移交給紅十字會。（Reuters）

而以色列雖以「哈馬斯先動手」為由，在加沙大開殺戒，又先後入侵黎巴嫩、敘利亞，甚至與伊朗互射導彈，看似已把「抵抗軸心」（Axis of Resistance）各個擊破，卻始終沒能完成在加沙的三大目標：救回所有人質、推翻哈馬斯統治、避免加沙再度成為以色列的安全威脅。即便眼下以軍擴大戰事、造成慘重傷亡，哈馬斯也只是在8月19日表態接受停火、而沒有同意解除武裝，但人質家屬的耐心已經逼近極限，以色列的西方盟友也紛紛「明哲保身」，來自全球的「種族滅絕」指控則愈發洶湧。

整體來說，從持續挨打的哈馬斯視角出發，如何在不被以軍殲滅的情況下維持抵抗、在不解除武裝的前提下實現停火，是目前的兩大難題；但對大殺四方卻無法真正擊潰對手的以色列來說，如何在戰略泥淖中排序戰爭目標、在輿論交迫下持續用兵，也同樣是內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政權的兩大隱憂。

因此，當前的加沙浩劫雖然慘絕人寰，卻還是被雙方當成博弈籌碼：以色列想用人道危機驅動阿拉伯國家、加沙民眾內外施壓，迫使哈馬斯主動解除武裝，好讓自己宣告達成戰爭目標；哈馬斯也同樣期望，加沙慘狀能迫使全球施壓以色列立即停火撤軍，從而保住自己在加沙的統治地位。

說得更直接，哈馬斯希望維繫根基，以色列卻希望一勞永逸，這就導致雙方都不肯為了鞏固停火真正讓步。基本上從2023年11月第一次停火至今，以哈就都在機會主義下「反覆橫跳」：哈馬斯多次承諾解除武裝，卻又在停火後直接反悔；以色列多次承諾停火撤軍，卻也從來沒有真正撤出加沙。

2025年8月14日，以色列空襲加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）後，當地某處升起濃煙。（Reuters）

伊朗與美國：敵對雙方的避戰共識

而這就牽動第二層的美國與伊朗博弈，畢竟對以色列與哈馬斯來說，美伊兩國分別是對自己最有影響力的國家行為者。而正如以哈這對死敵的彼此「共生」，美國與伊朗雖在許多領域針鋒相對，卻在加沙衝突上形成了罕見共識：避免戰事升級成以色列、美國與伊朗的全面戰爭。

首先是伊朗。從德黑蘭利用黎巴嫩內戰、伊拉克戰爭、敘利亞內戰、也門內戰打造「抵抗軸心」起，伊朗的戰略目標就不是決戰美國，而是要在建立戰略縱深同時，蠶食美國撤出所遺留的權力真空。

對伊朗來說，自己最直接的地緣對手，始終是同在中東的以色列，還有以沙特為首的海灣阿拉伯國家。這就是為何德黑蘭會持續以也門的胡塞武裝襲擊沙特，甚至在2023年策應哈馬斯發起「阿克薩洪水行動」：前者是要迫使沙特進行戰略收縮，後者則是在沙特伊朗已經復交的局面下，阻止以色列影響力進一步滲入海灣。

整體來說，伊朗更希望耕耘自己在中東的「一畝三分地」，而不是仿效俄羅斯，與美國展開勢力範圍的大博弈。因此加沙戰爭爆發後，伊朗雖然第一時間調動「抵抗軸心」支援哈馬斯，卻也不斷上演「唾面自乾」的戰略克制：從2024年4月的以色列轟炸伊朗駐敘利亞大馬士革使館、7月的哈馬斯領導人哈尼亞遇刺、9月的黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）遇刺、10月以色列入侵黎巴嫩、12月入侵敘利亞，再到2025年的「12日戰爭」，伊朗即便有所回應，也更多是以「戰略止損」為最高目的。

2025年6月22日，一名伊朗男子在德黑蘭市中心舉行的抗議活動上，譴責美國襲擊伊朗核設施，並揮舞伊朗國旗，高喊反美反以口號。 （Getty）

再來是美國。從奧巴馬（Barack Obama）規劃撤出中東、重返亞洲起，美國如何在減少戰爭投入同時維繫影響力，就始終是歷任政府的大哉問。

而從現實布局來看，美國主要仰賴以色列、海灣阿拉伯國家兩個代理人，來維繫自己撤出後的權力格局，同時確保能源、水道、基地等關鍵資產安全。但這就導致伊朗政策的動見觀瞻：在伊朗與以色列、沙特長期不睦的背景下，美伊緩和雖然降低雙方衝突機率，卻會也觸發以色列的不安全感、導致沙特的對美疏離。

當然，沙特已在2023年與伊朗復交，但以色列的「伊朗威脅」焦慮還是沒有消除，這就給美國帶來極大挑戰：如何在緩和美伊對峙同時，為以色列營造安全感，尤其是在「阿克薩洪水行動」已經爆發的背景下。

最終，美國選擇以不派兵的方式、逐一削弱「抵抗軸心」：針對加沙哈馬斯，美國持續要求解除武裝、結束統治；針對黎巴嫩真主黨，美國雖然斡旋以色列停火，卻也通過外交持續施壓黎巴嫩政府，令其敦促真主黨解除武裝；針對「後阿薩德（Bashar al-Assad）時代」的敘利亞，美國更是默許以色列入侵駐紮，並通過沙特施行自己在當地的間接統治，阻止德黑蘭重拾影響力；至於針對伊朗，以伊「12日戰爭」本身就是美國「開綠燈」的產物。

2025年6月18日，以色列襲擊伊朗德黑蘭（Tehran）後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

因此對照美伊兩國的戰略棋局，對支援哈馬斯的伊朗來說，如何在牽制以色列同時保全「抵抗軸心」、在維繫顏面同時避免對美開戰，始終是德黑蘭的兩大考量；而對擔任以色列靠山的美國來說，如何既「兩肋插刀」又不至於「捨命陪君子」、如何既維持戰略威懾又不至於重返中東泥淖，同樣是需要拿捏分寸的危險遊戲。

而以這個背景聚焦兩國的加沙政策，就可以發現美伊雙方雖有避戰默契，卻至今沒有圍繞「加沙未來」的共識：伊朗出於保全「抵抗軸心」的考量，當然希望以色列停火撤軍，卻顯然不樂見哈馬斯解除武裝，因為這等於讓自己的多年投入付諸東流；美國則一來出於跟以色列的特殊關係，對其安全感「責無旁貸」，二來出於中東布局考量，希望削弱「抵抗軸心」，所以也不樂見哈馬斯繼續統治加沙，因此即便斡旋出停火協議，也始終沒有強逼以色列遵守。

歸根結柢，美伊雙方都出於自身戰略考量，對於停火協議有所保留，因此也就不願發揮影響力，迫使以色列與哈馬斯就核心底線進行讓步，停火也因此難以鞏固。

伊朗2025年6月28日舉行國葬，悼念在戰爭中死去的軍事將領與核科學家（WANA via REUTERS）

阿拉伯與西方：美國隱形的間接統治

而在前述兩層的基礎上觀察第三層：廣泛的阿拉伯與西方國家，就能看到更耐人尋味的現實。

直覺上來說，面對加沙浩劫，西方與阿拉伯理應是冷淡與激憤的對立組合；但在現實分布上，「冷淡與激憤」的分野確實存在，卻不是糾纏於西方與阿拉伯國家，而是橫亙在雙方的政府作為與民間輿論上。換句話說，對加沙的同情其實跨越國界與族群分野，卻很難上升到國家利益場域，這就與美國對西方、阿拉伯國家的「間接統治」有關。

首先是美國之外的西方國家。即便近年因為美國國力衰弱，各國不像冷戰結束時那樣「唯美是從」、在外交上更有自主性，「特朗普2.0」更是衝擊美國與傳統盟友的關係，但綜觀各國政府的立場光譜，至今為止，西方還是沒有旗幟鮮明的「反美政府」；就算近年歐洲有所謂「極右崛起」，但這些政治精英在靠近權力核心、乃至獲取政權後，基本也都在對美大政方針上蕭規曹隨，例如意大利的梅洛尼（Giorgia Meloni）。

而這背後原因，除了歐洲政壇與美國的意識形態光譜本就相對接近，也與美歐的安全利益高度綁定有關：即便特朗普要求各國提高軍費支出，美國終究還是在讓歐洲「搭安全便車」。換句話說，美國對西方各國的影響力確實在下降，卻因為雙方關係的歷史遺產相當充沛，所以還遠不到蕩然無存的程度。

這也反映在這次西方面對加沙浩劫的真實取態上。「阿克薩洪水行動」爆發之初，歐洲、澳洲等國無一例外，全都跟隨美國支持以色列。當然，這背後也有「反猶主義」是禁忌、以色列大力遊說等因素，但美國毫無疑問是以色列的最大靠山，並以強勢姿態牽動他國的對以政策。即便隨著戰事加劇，美國之外的西方國家多有微詞，卻也始終沒有逾越美國的對以方針：各國可以口頭譴責以色列屠戮加沙、軍事掃蕩西岸，甚至進行小規模的軍火禁運，對加沙輸送民生物資，卻永遠不可能對以色列發起對俄等級的大規模制裁，更不要提斷交。

2025年4月8日，埃及阿里什（Arish）的埃及紅新月會倉庫，法國總統馬克龍在向加沙地區運送人道援助物資前發表演說。（Reuters）

再來是阿拉伯國家。綜觀中東，除了伊朗反美色彩明顯、土耳其主打機會主義外，基本上多數阿拉伯政權，都是一定程度上的「親美政權」，或至少是「不反美政權」，也就是雖對中美俄操作戰略對沖，卻不會徹底反美，例如沙特等海灣阿拉伯國家。

當然，從意識形態光譜、政治制度來看，阿拉伯國家與美國的差異明顯，與華盛頓的協調程度難比歐洲。但以沙特為例，該國除了當前皇室外，還曾孕育拉登（Osama bin Laden），對華盛頓來說，當前皇室當然是比後者更好的合作夥伴。而雖說沙特等海灣國家明顯擺盪在中美之間、希望極大化國家利益，但美國與當地也不是毫無重要聯繫，例如大小不等的軍事基地，以及始終沒有廢除的石油美元結算制。至於對埃及、約旦等國，美國援助更是不可或缺的重要存在。

在這種背景下，阿拉伯國家或許會嚴厲譴責以色列，卻不會真的挑戰美國支持以色列的現實結構：衝突發生至今，沒有任何阿拉伯國家與以色列斷交；各國在複合美國停火斡旋、談及加沙未來規劃時，也都表態要求哈馬斯解除武裝；埃及甚至進行了輿論維穩，要求作為伊斯蘭世界燈塔的艾資哈爾清真寺（Al-Azhar Mosque）撤除對於加沙飢荒的公開譴責。

圖為2025年4月7日，約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）、埃埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在埃及舉行三方峰會，討論加沙局勢。（Reuters）

而從更宏觀的視角來看，這種美國影響阿拉伯國家對以政策的結構，其實早在「阿克薩洪水行動」前就已成形，包括經歷中東戰爭挫敗後，阿拉伯各國都實質拋棄巴勒斯坦，以及埃及、約旦與以色列的先後建交，再到特朗普大力促成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），以及拜登（Joe Biden）也曾經大力推動的沙特以色列關係正常化。當然，這背後也不能排除阿拉伯國家對伊朗「抵抗軸心」的提防，即便沙伊兩國已經復交，但從沙特積極配合美國在敘利亞建立影響力來看，利雅德其實也樂見「抵抗軸心」衰弱。

再聚焦加沙議題，對美國之外的西方各國來說，資助戰爭與維持道德門面，實在是魚與熊掌不可兼得；正如作為「巴勒斯坦同胞」的阿拉伯國家，也終究無法在國家利益與民族道義上兩全。因此雙方即便都對浩劫本身「口惠實不至」，卻也都希望加沙盡快停火，來為自己免除輿論質疑與道德拷問。

只是歸根結柢，不論是西方當今的彆扭姿態、又或是阿拉伯國家的集體迴避，其實都是一定程度上的美國「間接統治」結果。而在以色列與哈馬斯持續僵持，伊朗希望保全自身、美國又不願徹底約束以色列的背景下，困難的其實不是加沙停火，而是鞏固停火本身；正如各方首先該做的也不是口頭承認「巴勒斯坦國」，而是為巴勒斯坦人保住最基本的生存權。

無奈的是，在這六方的當前立場出現突破性變化前，加沙的種族滅絕還會持續一段時間，巴勒斯坦建國前景則依舊是一場幻夢。