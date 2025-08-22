英國過去一年接收逾11萬份庇護申請創新高　安置酒店移民人數稍緩

英國移民申請數量創新高，共有11萬1084人申請庇護，凸顯英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）面對的移民挑戰加劇。



彭博社報道，根據英國內政部周四（8月21日）發布的數據，截至今年6月的過去一年，英國接收創紀錄的11萬1084份庇護申請，比去年增加14%，也是自1979年有統計數據以來的最高值。

其中，最多申請者來自巴基斯坦，其次是阿富汗、伊朗和非洲國家厄立特里亞（Eritrea）。

數據也顯示，非法入境者較上年飆升27%，其中88%乘坐小船入境。今年上半年乘小艇入境的人數達1萬9982人，創歷史新高，比去年同期的1萬3489人顯著增加。

圖為2025年8月6日，英國邊防部門的船隻將一批企圖橫渡英倫海峽的非法移民帶上岸。（Getty Images）

另外，被安置在酒店的移民人數同比上升8%至3萬2059人。值得注意的是，6月的酒店安置人數較3月底略有下降，顯示出一絲緩和跡象。

政府稱，目前安置移民的酒店數量，已從兩年前的400家峰值，降至約230家。

此前，法院裁定倫敦附近埃平市（Epping）的貝爾酒店（Bell Hotel）未經許可，不得用於安置移民。這一裁決促使多個地方議會表明將採取類似行動，要求撤出安置在當地酒店的移民。

2025年8月2日，英國倫敦，圖為一個收容尋求庇護者的酒店外爆發反移民與反右翼示威的拼圖，左圖為反移民示威者在酒店下方與警方對峙，右圖為反右翼示威者舉起歡迎移民反對極右翼的標語。（Reuters）

根據1999年的一項法律，內政部「有義務為貧困的尋求庇護者在申請期間，提供住宿和生活支持」。不過，施紀賢政府曾承諾在2029年議會結束前停止使用酒店安置尋求庇護者。

另一方面，截至6月，當局發放的工作簽證約18萬3000份，同比下降36%，但仍比2019年同期高33%。

簽證下降的主要因素在於醫療與護理職位簽證減少，當局因擔憂移民工人被剝削或受騙，已從7月起全面停止海外護理人員招募。相關數據表明，過去一年內，護理類職位移民工人下降88%，護理專業人士下降80%。

在學生簽證方面，當局共發放41萬4000份，同比下降4%；附屬家屬簽證也下降81%至1萬8000份。

本文獲《聯合早報》授權轉載

