英國通脹升至近月新高　連中產都要領免費食物：日用品太貴

英國7月份的通貨膨脹年增率上升到3.8%，又創下18個月新高。很多人實在不解，都已經到2025年了，居然還要為「擔心吃不飽」而苦惱。



英國一個免費食物救濟站，前來領取食物的，除了無業遊民，也開始出現有正職的勞工。他們抱怨生活開銷太高，如果不來領食物，可能得天天吃麵包。

英國中部坎諾克地區的社區食物救濟站（Facebook@Norton Canes Community Food Table）

英國中部坎諾克（Cannock）地區正上演一場離奇的社會現象，許多前來社區食物救濟站領取物資的人，實際上都擁有正常工作。這種有工作卻仍需依賴救濟的情況日益嚴重，主要原因是英國生活開銷過高，加上通貨膨脹率在7月份上升至3.8%，創下18個月以來新高。食品價格飆升，包括牛奶、麥片、朱古力和牛油等日常必需品都變得昂貴，使得即使是有穩定收入的中產階級，也面臨入不敷出的困境。

Rebecca Flynn就是這樣的例子，她白天協助照護身障者，晚上還得兼差賣居家用品，卻仍為三餐發愁。Flynn表示：

我必須來這裡，否則全家只能靠麵包過活。

這種情況並非個案，社區食物桌共同創辦人Alex Chapman強調，使用食物救濟的人數不斷增加，其中不乏許多專業人士，甚至會穿着制服前來領取物資。Chapman說：

這太荒謬了，你有一份好工作理應能負擔一切，甚至出國旅遊，現實卻是連準備餐桌上的食物都有困難。

英國的物價問題使得食品雜貨價格持續上漲，牛油、朱古力、牛肉等商品價格都上漲了17%以上。

專家指出，英國財政大臣的政策也是造成這種情況的原因之一。最近調高的國民保險費和最低工資，使零售商將額外承擔的50億英鎊成本轉嫁給消費者，最終導致食品雜貨價格節節攀升。即使是有20年資歷的鋼琴老師Louise Schwartz，現在也需同時打3份工，每週工作50小時，包括提供私人音樂課程。她因電費太高而不敢使用原本購買的按摩浴缸，以前偶爾安排的家庭旅遊現在也被迫取消。

坎諾克地區的經濟狀況更加突顯了這個問題。2021年該地區的薪資水平還能與全國持平，但現在已不再如此。全英國3年間薪資上漲21.6%，但坎諾克地區僅增加8.4%。中產階級的薪資漲幅明顯追不上物價上漲，卻又經常被政府忽略。美容業者也受到衝擊，因為消費者幾乎沒有多餘的錢用於自我寵愛。美容店業者Heidi Boot表示，顧客都把預約間隔拉長，以便更好地分配資金：

人們努力工作，繳清帳單後，卻沒有錢留給自己。

天空新聞（Sky News）記者還發現了另一個不尋常現象，相較於中產階級每月被帳單追著跑，一些本來就靠補助生活的失業者心情反而相對輕鬆。英倫銀行貨幣政策委員會原本在8月初以五比四的差距決定降息一碼至4%，但新公布的通貨膨脹年增率顯示物價仍在持續上漲。外界普遍認為，英國央行可能要延到明年初才有可能再度降息。

