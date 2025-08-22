烏克蘭獨立日34週年　歐盟駐港辦主任：不能以武力改變國際邊界

8月24日為烏克蘭「獨立日」34週年。歐盟駐港澳辦事處（EU Office to Hong Kong and Macao）22日舉行活動慶祝，辦事處主任盧效偉大使（Harvey Rouse）表示，歐盟將持續支持烏克蘭，公正持久的和平必須以《聯合國憲章》的原則為基礎，尊重烏克蘭在其國際公認邊界內的主權、獨立和領土完整，不得以武力改變國際邊界。任何牽涉到烏克蘭領土的問題，都必須由烏克蘭自行決定。



盧效偉在致辭中提到，烏克蘭1991年通過《烏克蘭獨立宣言法》，其後舉行全民公投以92%的壓倒性多數通過。他形容，面對俄羅斯2022年2月發起的全面侵略行動，烏克蘭人民展現了勇氣、堅韌和韌性，盧效偉向他們表示敬意。

2025年8月22日，歐盟駐港澳辦事處（EU Office to Hong Kong and Macao）為慶祝烏克蘭獨立日34週年，舉行活動向烏克蘭人民表示支持。（王海攝）

歐盟是烏克蘭最大的捐助國，已提供超過1,400億歐元（約1.27萬億港元）的援助。盧效偉強調，歐盟一直支持烏克蘭，將與烏克蘭並肩作戰到底。

盧效偉談到，歐盟渴望和平，沒有人比烏克蘭人民更渴望和平，但要達致持久和公正的和平必須有安全保障。

烏克蘭的和平之路離不開烏克蘭。8月18日（周一）在白宮舉行的會晤在這方面至關重要。公正持久的和平必須以《聯合國憲章》的原則為基礎，尊重烏克蘭在其國際公認邊界內的主權、獨立和領土完整。

任何國家都不能以武力改變國際邊界，否則這將開創危險的先例。任何涉及到烏克蘭領土上的決定都必須由烏克蘭自己決定，而且只能由烏克蘭單獨決定。

2025年8月22日，歐盟駐港澳辦事處（EU Office to Hong Kong and Macao）舉行活動慶祝烏克蘭獨立日，辦事處主任盧效偉大使（Harvey Rouse）發言。（王海攝）

盧效偉總結道：「任何達致和平的方案都不應強加於烏克蘭，也不能在沒有烏克蘭參與的情況下自行決定。展望未來，有意義的談判只能在停火或減少敵對行動的背景下進行，而持久和公正的和平應在烏克蘭獲得安全保障的前提下發生。」