美國《怪物》弒親案　梅內德斯兄弟申請假釋均遭拒：對公眾有風險

Netflix真人真事改篇犯罪劇集《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monster：The Lyle and Erik Menendez Story）現實版主角梅內德斯兄弟（兄：Lyle Menendez 、弟：Erik）1989年在家中槍殺父母後，被判入獄35年。加州假釋聽證會委員會（BPH）以重回社會恐對公眾有風險為由，8月21日及22日分別駁回Erik及Lyle的假釋申請。



路透社報道，這項裁決是加州懲教與康復部（California Department of Corrections and Rehabilitation，BPH的上級機構）經過11個多小時的審判後宣布。

2025年8月22日，Lyle Menendez在加州聖迭戈的監獄內以視像形式出席假釋聽證會。（Reuters）

報道引述聽證會細節指出，負責此案的假釋專員得出結論：仍有跡象表明，現年57歲的Lyle一旦獲釋將對公眾構成風險。

梅內德斯兄弟承認於1989年8月20日，用霰彈槍將正在家中的父親Jose和母親Kitty殺死。當時，兄弟倆分別為21歲和18歲，他們堅稱出於自衛犯案，因為多年來一直遭受父親的性侵和母親的精神虐待。

檢察官反駁稱，謀殺是經過精心策劃的，動機是貪圖父母數百萬美元的財產。假釋專員加爾蘭（Julie Garland）解釋，案件的「冷血」（callous）性質，以及Lyle事後努力掩蓋其在犯罪中所扮演的角色，仍然是拒絕假釋的因素。

圖為2025年8月21日，Erik Menendez在加州聖迭戈的監獄內以視像形式出席假釋聽證會。（Reuters）

Lyle在陳述期間一度淚流滿面，表示對自己的行為、每個人遭受的傷害「深感抱歉」。加爾蘭反駁他雖然看似真誠悔過，實則表裏不一：「在你真誠的外表之下，你的欺騙、輕描淡寫和違反規則等反社會人格特質卻在蠢蠢欲動。」

Lyle和Erik在獄中都被發現多次違規藏有手提電話，這也成為聽證會的焦點之一。加爾蘭強調，「打破規則的被監禁者」更有可能在社會上違規。

兩兄弟的幾位親戚也在聽證會上為其求情，以「家庭療愈」（family healing）為由支持釋放他們。