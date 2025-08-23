美國德州選區重劃風波兩黨大鬥法　州參議院終通過法案待州長簽署

美國共和黨控制的德州眾議院8月20日通過總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求重新繪製的國會選區劃分地圖後，法案送至德州參議院審議結束，於23日早上批准通過，並已交送州長阿博特（Greg Abbott）的辦公室等他簽署，以便在2026年大選之前立法。



德州參議院以18比11的黨派投票通過法案，民主黨譴責此舉是奪權（power grab）。

眾議院周三通過法案後，參議院上週本也已經通過，但由於阿博特召集的第一次特別立法會議已經結束，參議院需要再次批准。這位共和黨州長召集本週第二次會議。

2025年8月23日，美國德州奧斯汀州議會大廈，共和黨試圖通過選區重劃法案。圖為德州共和黨參議員Charles Perry在會議期間提出動議，阻止民主黨參議員阿爾瓦拉多（Carol Alvarado）的阻撓議事。（Reuters）

兩黨大鬥法

負責監督重劃選區的一個關鍵參議院小組，於周四較早時間批准法案，並將其提交給參議院全體會議。

▼民主黨參議員冗長辯論阻撓不成

民主黨人本來已準備好抵抗，把投票推遲到凌晨。該州民主黨黨團主席、參議員阿爾瓦拉多（Carol Alvarado）在社交媒體上宣布，她將對該法案展開冗長辯論。然而，參議院在她計劃開始辯論時展開長時間休會，共和黨人成功截停她的阻撓。

此前有分析指，若重劃法案通過，或許將讓共和黨於明年期中選舉時，可能因此翻轉5席目前屬民主黨的聯邦眾議院席次。

《國會山報》預計，法案生效後會有民主黨提起上訴，以阻止選區實現重劃。