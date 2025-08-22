加州議會民主黨人通過選區重劃法案　冀抗共和黨重劃德州選區優勢

由美國民主黨控制的加州參眾兩院8月21日通過了所有選區重劃相關法案，將提交州長紐瑟姆（Gavin Newsom）簽署。法案旨在為民主黨在聯邦眾議院增加5個議席，以抵銷共和黨冀透過重劃德州選區而獲得的選舉優勢。



路透社及美媒21日報道， 由紐瑟姆領導的加州民主黨此前一直推動所有與重劃選區相關的法案在22日前通過州議會，以便在11月4日舉行特別投票，爭取新的選區劃分圖獲當地選民通過。

圖為2025年6月29日，美國華盛頓特區的國會大樓。（Reuters）

加州民主黨人重劃選區的計劃分為3大法案，首先是新選區的劃分圖，其次是憲法修正案，規定加州將在2026年、2028年和2030年選舉期間使用新的選區劃分圖。

與其他州不同，繪製該州選區地圖的議程必須經加州全民公投通過，所以最後一項法案是有關呼籲並資助11月4日的特別選舉，以便當地民眾就選區重劃進行投票。

2025年8月14日，美國加州洛杉磯，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）與當地國會代表、州政府官員和支持者一起宣布推出「選舉舞弊應對法案」（Election Rigging Reponse Act）。（Reuters）

另一方面，共和黨人佔多數的德州眾議院20日通過了總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求重新繪製的國會選區劃分地圖。目前該法案正等待州參院審議，倘通過預計可翻轉5席目前屬民主黨的聯邦眾議院席次。