烏克蘭迎獨立日　歐盟再出資430億援助　卡尼訪基輔支持

在烏克蘭迎來國家獨立日（8月24日）之際，歐盟23日宣佈為烏克蘭提供47億歐元（約430億港元）援助，加拿大總理卡尼（Mark Carney）則於獨立日當日到訪基輔。



聲明引述歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示：「在烏克蘭慶祝第34個獨立日之際，歐盟發出一個清晰的信息：我們與烏克蘭堅定不移的團結在一起。」聲明還指：「今天發出的逾40億歐元展示了我們鑑定的承諾。這筆新的資金不僅體現我們對烏克蘭復興的承諾，更是對其作為一個主權國家和民主國家的未來的承諾。因為當烏克蘭強大時，歐盟也更強大。」

圖為歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）（Reuters）

挪威同日宣佈亦向烏克蘭提供6.96億美元（約54.4億港元）的防空系統軍援。

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）在聲明中表示：「德國和挪威正在密切合作，幫助烏克蘭保衛國家及平民人口不受俄羅斯空襲的傷害。」他稱：「我們將與德國一起，確保烏克蘭獲得強大的防空系統。」

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）亦向當日到訪的加拿大總理卡尼表示感謝：「在這個特殊的日子——烏克蘭的獨立日——來自我們的朋友的支持對我們格外重要。而加拿大一直都站在我們身後。」