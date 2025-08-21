萬斯稱烏克蘭安全保障主要應由歐洲承擔　據報美國擬發揮最小作用

撰文：洪怡霖
美國副總統萬斯（JD Vance）周三（20日）表示，歐洲國家必須承擔烏克蘭安全保障的「主要責任」。

萬斯接受霍士新聞採訪時稱，美國可以在必要時提供幫助，但總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的立場是，歐洲應在相關安排中發揮主導作用，「無論最終形式如何，歐洲都必須承擔大部份負擔」。

圖為2025年7月1日，美國參議院審議「大而美」法案，副總統萬斯（JD Vance）現身位於華盛頓特區的國會大樓。（Reuters）

《政治報》同日引述消息人士透露，美國防部最高政策官員曾對一小部份盟友表示，美國計劃在對烏克蘭的安全保障中發揮最小作用。

報道引述消息稱，美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）周二晚在會議上回答歐洲軍事領導人的提問，當時英國、法國、德國和芬蘭的國防部門負責人敦促美方披露其將提供哪些兵力和空中力量來幫助烏克蘭維持與俄羅斯的和平協議，柯伯吉回答稱，美國計劃在對烏克蘭的安全保障中發揮最小作用。

