卡尼訪基輔晤澤連斯基：不排除向烏克蘭派維和部隊

加拿大總理卡尼（Mark Carney ）8月24日到訪基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）會面，稱支持烏克蘭要求在和平協議中獲得強力安全保障的主張，並表示加拿大不排除在該框架下派兵維和。



這是卡尼自3月就任總理以來，首次到訪烏克蘭。他與澤連斯基一同出席了在基輔市中心舉行的烏克蘭獨立日紀念儀式，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的烏俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）也出席了儀式。

澤連斯基表示，正尋求在戰爭結束後，烏克蘭獲得和平保障，讓子孫後代不再遭受戰爭或戰爭威脅。澤倫斯基表示，他希望作為潛在和平協議內容之一的安全保障部份，能盡可能接近北約第五條。

卡尼表示，支持烏克蘭的主張，並呼籲國際社會參與。他直言，依靠烏克蘭軍隊作為唯一的安全保障並不現實，直指烏克蘭軍隊需要加強和鞏固。

卡尼與澤連斯基會面後，簽署了一項無人機聯合生產協議。卡尼表示，烏克蘭將從下個月宣布的一項一攬子計劃中，獲得超過10億加幣（約55.9億港元）的軍事援助。

澤倫斯基在周日的儀式上，並向凱洛格授予國家榮譽勳章，告訴對方「我們需要和平」。