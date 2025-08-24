馬克龍遭意大利副總理叫「死開」　法國傳召意大使

消息人士稱，法國政府因意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）早前出言挑釁總統馬克龍（Emmanuel Macron），於周五（8月22日）召見意大利駐法國大使。



薩爾維尼本周早前被媒體詢及對馬克龍呼籲歐洲各國在俄烏紛爭解決之後派兵進駐烏克蘭的看法，他回應說：「要去的話，你（指馬克龍）就去吧。戴上你的頭盔，披上你的外套，扛着你的槍，去烏克蘭。」

圖為2025年8月6日，意大利交通部長兼副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）在羅馬出席記者會。（Getty Images）

在訪問中，薩爾維尼還使用了米蘭的地方俚語對馬克龍出言不遜，大致可譯為「滾蛋」（get lost）。

薩爾維尼是意大利右翼政黨北方聯盟領袖，也是總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的保守派執政聯盟的交通部長，是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的長期支持者，也屢次放話批評馬克龍，尤其在烏克蘭課題上。

2025年8月18日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，中）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）在白宮舉行會面，就如何結束俄烏戰爭舉行談判。（Reuters）

路透社引述外交官員消息說，意大利駐法大使在同五被法國政府召見。

消息人士稱：「大使被提醒，這些言論牴觸了兩國之間的信任和歷史關係，以及兩國近期立場越來越靠近的雙邊發展，尤其對烏克蘭堅定的支持。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

