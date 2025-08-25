拉夫羅夫：俄烏應先提高談判代表團級別　普京不會為合影出席峰會

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，所謂俄羅斯與烏克蘭領導人會晤的議程根本沒有準備好，俄方建議先提高俄烏談判代表團的級別，討論涉及人道主義、軍事和政治方面的問題。



新華社報道，俄外交部網站周日（8月24日）公布拉夫羅夫接受美國全國廣播公司（NBC）採訪的片段。拉夫羅夫在採訪中說，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）曾明確表明，高層會晤特別是俄烏領導人會晤，必須經過妥善安排。因此俄烏雙方有必要商定一個籌備程序。俄方為此建議提高俄烏談判代表團的級別，討論需要提請兩國領導人關注的具體問題，如人道主義、軍事和政治方面問題。

拉夫羅夫指出，在俄烏第三輪直接談判中，俄方提議成立三個工作組，包括政治問題工作組，但一個多月過去了，烏方仍未作出任何回應。

美俄關係：圖為2025年8月15日，俄羅斯外長拉夫羅夫陪同總統普京出席在阿拉斯加舉行的美俄峰會。（Reuters）

拉夫羅夫說，普京願與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會晤，前提是會晤確實能帶來實質性成果，但目前峰會議程根本就沒準備好，「普京不會僅僅為了合影」而舉行會晤。

俄烏兩國代表團7月23日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行第三輪直接談判，雖未就兩國領導人會晤、停火等核心議題實現突破，但雙方同意繼續交換被俘人員。

圖為2025年8月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日在白宮與澤連斯基和多名歐洲領導人舉行系列會晤。會晤結束之際，特朗普與普京通電話，隨後宣佈，已開始安排普京與澤連斯基的雙邊會晤，之後將舉行美俄烏三方領導人會晤。

本文獲《聯合早報》授權轉載

