澳洲住屋危機日益嚴重　政府計劃加快興建房屋速度應對

澳洲政府正計劃採取一系列措施加快建屋步伐，以應付越來越嚴重的住屋危機。



根據澳洲政府星期六（8月23日）發布的聲明，當局將加快評估2.6萬多套新房，以及暫停對建築法規的新增修改，以加快審批流程。政府也計劃引入人工智能（AI）技術，協助實施這些改革。

澳洲住房部長奧尼爾（Clare O'Neil）說：「在這個國家建房太難了。在這場持續一代人的住房危機中，我們希望建築商建造面向未來的優質住宅，而不是絞盡腦汁去應對新一套規章制度。」

澳洲悉尼通常被列為全球住房最難負擔的城市之一。（Reuters）

另外，政府計劃降低國家養老基金投資住房的門檻。業內預測，這一舉措有望釋放超過80億澳元（約405億港元）的資金投入。

上述提議是在本月舉行的3天經濟圓桌會議上所提出，財長查默斯（Jim Chalmers，又稱國庫部長）召集商界領袖、工會代表、政府官員及專家共同研討如何提升澳洲生產力的方案。

澳洲住房市場供應持續緊張，包括冠病疫情後的建設低迷，加上建築成本飆升，導致數以千計的建築公司倒閉。7月份房價連續第六個月上漲，而全國租賃空置率則保持在歷史低點，僅為1.7%。

