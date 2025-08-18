澳洲航空疫情期間非法解僱1800名地勤人員 遭重罰逾4.5億元
撰文：張涵語
出版：更新：
澳洲最大航空公司澳洲航空（Qantas Airways）因在新冠疫情期間非法解僱1,800名地勤人員並以外判人員取代，近日遭法院裁定須支付9,000萬澳元（約4.59億港元）罰款。
路透社報道，這筆罰款接近違反澳洲勞工法規定的遭罰最高限額，澳洲聯邦法院法官Michael Lee表示，此舉旨在確保「罰款金額不會被視為經營成本」。
Michael Lee在簡要判決中表示，「我目前的重點是實現真正的威懾，包括對大型上市公司的普遍威懾，防止這些公司因認為違法的收益高於潛在風險，而心存僥倖地違法行事。」
法官亦指，罰款中的5,000萬澳元（約2.5億港元）將支付給運輸工人工會（Transport Workers' Union），該工會代表在疫情期間遭解僱的員工提起訴訟。
九個月前，澳航已與工會就被解僱員工達成1.2億澳元（約6.1億港元）的和解協議，該和解金是為補償遭解僱員工。
