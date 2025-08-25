格陵蘭母親「育兒能力測試」不合格　女嬰遭丹麥政府帶走寄養

丹麥一名格陵蘭裔母親在哥本哈根附近誕下女兒後不久，當地政府便把她的女兒送往寄養家庭，而政府這樣做的原因，不僅惹怒丹麥包括哥本哈根和格陵蘭首府努克（Nuuk）在內多地的民眾，冰島首都雷克雅未克（Reykjavik）和英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）亦有聲援活動。



丹麥社會事務部長安德森（Sophie Hæstorp Andersen）她對這些報道感到擔憂，並已要求做出該決定的市政府解釋其處理此案的方式。

8月11日，當18歲的Ivana Nikoline Brønlund在Hvidovre鎮的醫院生下女兒Aviaja-Luuna。一小時後，丹麥市政部門的工作人員走進產房，帶走這個僅有一小時的新生命。

這殘酷的一幕，揭開丹麥與格陵蘭之間的殖民傷痕。格陵蘭作為丹麥自治領地，其人民卻在丹麥社會系統中持續遭受制度性歧視。

丹麥大多數公民並不受育兒能力測試限制，這種測試僅針對格陵蘭裔家庭，這項測試長期以來被批評存在文化偏見，由於批評之聲日益強烈，丹麥國會通過法律，2025年5月起明確禁止在涉及格陵蘭背景家庭的案件中使用這項測試。

儘管丹麥國會今年5月已明文禁止對格陵蘭背景人士進行「育兒能力測試」，但Ivana仍成為這套殖民遺產的受害者。對於一個出生於努克、父母都是格陵蘭人、還代表過格陵蘭手球隊出賽的年輕母親，市政部門竟以「她不夠格陵蘭化」為由，辯解因此新出台的禁止進行測試法律不適用於她。

Ivana被告知，她育兒能力測試不合格、孩子要被帶走是因為她曾遭受養父的創傷，其養父因性侵她而入獄。她只能每兩週探望自己的孩子一次，每次兩小時，本週較早前她與女兒的第一次見面更是被提前結束，原因是據信女兒過度疲勞和過度刺激。

她的上訴9月16日開庭審理。