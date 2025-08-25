格陵蘭母親「育兒能力測試」不合格　女嬰遭丹麥政府帶走惹議

丹麥一名年僅18歲的格陵蘭裔母親在哥本哈根附近誕下女兒後不久，因未能通過「育兒能力測試」，遭當地政府強行帶走女兒送往寄養家庭。不僅惹怒丹麥包括哥本哈根和格陵蘭首府努克（Nuuk）在內多地的民眾，冰島首都雷克雅未克（Reykjavik）和英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）亦有聲援活動。



18歲的伊凡娜（Ivana Nikoline Brønlund）出生於努克，父母皆為格陵蘭人。 8月11日，她在哥本哈根附近的一家醫院生下了女兒阿維亞亞-盧娜（Aviaja-Luuna）。但在嬰兒出世僅一個小時後，當地霍耶-塔斯特魯普市政府立即將嬰兒送往寄養家庭，理由是伊凡娜童年時曾遭受其養父的性侵，評定她因此遭受創傷，不具備育兒能力。

伊凡娜說，自那以後，她只見過女兒一次，僅一個小時，期間她不被允許安撫嬰兒，也不被允許幫她換尿布。

帶有種族主義色彩的「育兒能力測試」

丹麥大多數公民並不受「育兒能力測試」（FKU， forældrekompetenceundersøgelse ）限制，而格陵蘭人士大多屬於「因紐特人」（Inuit），文化和生活方式與丹麥本土人有明顯差異。丹麥長期使用以本土文化為基礎的「育兒能力測試」（FKU）來評估家庭，測試涵蓋認知水平、人格特質、心理健康等範疇，原意是為保障嬰幼兒在安全環境下成長。

由於這種測試僅針對格陵蘭裔，長期以來被批評存在種族主義色彩。有當地人權組織指出， 測試未能考慮到語言障礙和文化差異，可能會對格陵蘭父母的評估造成不公平。丹麥國會早前正式通過法律，2025年5月起明確禁止對具有格陵蘭背景的人使用這種備受爭議的心理評估方法。

然而，當局4月對伊凡娜展開測試，並於6月完成；伊凡娜在分娩三周前就被當局告知，她的孩子將被帶走。事件在格陵蘭及丹麥多地都引發抗議。伊凡娜目前正就事件上訴法庭。