乘客大聲播音樂擾民　英國保守黨提修法嚴懲

在地鐵或巴士等公共交通工具上，不時會有其他乘客用手機時大聲播放音樂或片段追成擾民。而在英國亦有同類問題，在野保守黨因此建議修改法例堵塞有關情況。



圖為一名港男乘搭巴士時，前座男子大聲播放音樂。（Threads影片截圖）

天空新聞（Sky News）8月24日報道，英國政府準備向下議院提出《鐵路法案》（Railways Bill），保守黨表明會提出修正案，列明所有鐵路營建商及國營列車服務擁有執行禁止乘客大聲播放音樂的法律責任。

修正案亦會向公眾列出懲罰準則，同時設立當場罰款。

圖為2024年12月4日，一列駛往Dorking的西南鐵路（SWR）列車。（Getty Images）

目前英國鐵路法例已列明大聲播放音樂屬違法，但與逃票等問題一樣，執法權在英國交通警察或鐵路營運商手上；政府亦指已為公共交通訂立嚴格措施，包括最高罰款1000英鎊等，以打擊反社會行為。

保守黨影子交通大臣何禮澤（Richard Holden，又譯霍爾登）認為，大家使用公共交通工具不等於需要忍受其他人透過擴音器大聲播放的差勁音樂，指鐵路乘客希望當局可以向這些影響他人的人士執法，迅速為大家帶來公義。

圖為中國網民上載的片段截圖，顯示多名大媽在一列前往長春的火車上大聲放音樂唱歌跳廣場舞，惹來其他乘客不滿。（瀟湘晨報）

該黨表示亦會為巴士乘客提出同類修正案，希望為大家帶來應得的安靜及舒適旅程。除了保守黨，自由民主黨早前亦推動類似法案，包括將公共交通上大聲播放音樂或片段的罰款定於1000英鎊等。