英國空中巴士逾3000員工擬9月罷工10日　尋求漲薪應對通脹

英國聯合工會（Unite）8月20日表示，飛機生產商空中巴士（airbus）旗下超過3000名員工將從9月起分階段開展總計10日的罷工，首階段旨在通過罷工取得合適薪水。空中巴士對此表示遺憾，不過強調預料罷工不會影響年底的飛機交付，稱首要任務是與代表員工利益的公會共同找到解決方案。



綜合英媒報道，今次參與投票的空中巴士員工分別來自旗下位於北威爾斯的Broughton以及位於布里斯托（Bristol）附近的Filton，他們以90%的票數同意罷工向資方施壓，預料將對空中巴士旗下商用以及軍用飛機的機翼生產造成影響，涉及機型包括A320、A330、A350以及軍用運輸機A400M。

2025年8月16日，加拿大航空（Air Canada）空服員罷工開始後，示威者在位於列治文（Richmond）的溫哥華國際機場舉着親勞方、反資方的標語。（Reuters）

英媒north wales live指，資方起初提出一份為期兩年的新合約，包括首年漲薪3.6%，次年漲薪3.15%並提高退休金，管理層員工同意，但遭藍領員工否決。

Unite就表示，已要求資方提供一份足以應對通脹以及生活成本上漲的合適合約，工會秘書長格雷厄姆（Sharon Graham）強調，員工只是爭取公平報酬而非進一步的優待。

路透社引述數據指，英國7月通漲率高達3.8%，是18個月以來的最高水準。