不滿酒店收容尋求庇護者　英國反移民示威持續　政府承諾改革

英國各地8月23日爆發反移民示威活動，並有持不同意見的示威者到場進行反種族主義示威，警方派員維持秩序並逮捕多人，預料示威24日持續。類似示威已持續數周，至今有愈演愈烈之勢，內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）表示，政府將引入新的快速審查機制，減少尋求庇護者的個案積壓。



綜合英媒報道，反移民示威者在倫敦、布里斯托（Bristol）、利物浦等地集會，期間有反種族主義團體到場表示反對，有示威者與警員及反對派示威者發生肢體衝突。布里斯托有數百示威者現身，一人被捕；而在薩里郡（Surrey），兩派示威者也發生衝突，警方拘捕3人；利物浦有11人被捕。

2025年8月23日，英國布里斯托，圖為警方與反移民示威者發生衝突。（Getty）

英國政府自新冠疫情後，長期使用酒店安置正在等候庇護簽證的難民，示威者認為難民奪走當地社區資源和加重政府財政開支。報道指，目前約有5.1萬宗個案等待審理，平均需要一年以上的時間才能做出裁決。

顧綺慧指，上訴程序的拖延不可接受，這導致難民在審查系統中滯留多年而無法獲得批准，強調工黨政府自去年大選以來已經減少24%的初步個案積壓，還拒絕30%的尋求庇護者遞交的申請。

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）指，政府計劃成立一個新的獨立機構，專門負責審查，以幫助減少個案積壓，該獨立機構將使用經培訓後的決策者做出裁決，而非依靠法官。

▼更多英國反移民示威圖片▼