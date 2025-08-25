特朗普威脅吊銷ABC與NBC執照　稱97%負面報道唱衰「最偉大執政」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月24日在旗下社交平台批評美國廣播公司（ABC）與美國全國廣播公司新聞網（NBC）是「歷史上最糟糕、最有偏見的兩個電視網」，強調將支持美國聯邦通訊委員會（FCC）吊銷這兩家電視台的執照。



特朗普在帖文中提到，儘管自己執政受到許多人歡迎，還被不少人視為美國總統任期內最偉大的8個月，但ABC與NBC「給我的報道97%都是壞消息（give me 97% BAD STORIES）」。

2025年8月24日，圖為特朗普在旗下社交平台發文批評美國全國廣播公司（NBC）與美國廣播公司（ABC）。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

他還強調「如果真是這樣，他們只是民主黨的左膀右臂，應該被聯邦通訊委員會吊銷執照」，補充因為這兩間電視台報道偏頗且失實，「對我們的民主構成了真正的威脅。」

2025年8月24日，圖為特朗普在旗下社交平台發文批評美國全國廣播公司（NBC）與美國廣播公司（ABC）。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

不僅如此，特朗普還進一步發一篇新帖文批評NBC與ABC，並認為它們應該為在黃金時段播出節目支付更多費用，形容這種報道失實的電視台不應得到獎勵而是應該取締。

彭博社報道指，NB由Comcast旗下的NBCUniversal持有，而ABC由華特迪士尼公司持有。而在特朗普批評這兩間電視台之際，自身也同時深陷與多家媒體公司的官非。

例如特朗普在今年7月以1600萬美元與哥倫比亞廣播公司新聞台（CBS News）和解；他還與ABC就誹謗指控達成1500萬美元和解。

FCC主席、共和黨人卡爾（Brendan Carr）已啟動對Comcast旗下多元、公平與包容（DEI）項目，以及NBC與地方廣播加盟台關係的調查。