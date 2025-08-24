墨西哥公司為貨車司機提供英語速成班　應對特朗普英語強制令

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年4月28日簽署了一項行政命令，要求美國所有商業貨車司機具備熟練的英語水平，並開始對無法熟練使用英語的司機進行懲罰。在此規定下，墨西哥公司正試圖迅速教導司機提高英語水平，以維持業務運作。



《紐約時報》報道，根據美國交通部數據，今年官方報告超過5千宗來自墨西哥、英語能力不足的卡車司機違規事件，而2024年則約為240宗。

關稅/美墨關係：圖為2025年1月31日無人機拍攝的畫面，顯示大量貨車在墨西哥邊境城市華雷斯市（Ciudad Juarez）排隊，等候進入美國。（Reuters）

36歲的卡車司機路易斯（Luis Alberto Alvarado Machado）說，「我們必須學習（英語）。如果我們不能開車，一切都會停止。」若果司機在美墨邊境商業區以外被宣布停止服務，他們將無法繼續駕駛，直到滿足規定為止。

美墨兩地間的貨車運輸規模龐大。據美國政府的數據，去年有590萬輛卡車從墨西哥進入美國，平均每天超過1.6萬輛，因此卡貨車運輸業也是墨西哥的重要經濟支柱之一。

2025年4月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

在規定日益收緊的情形下，為司機提供英語培訓的產業也日漸形成。部分貨車司機為提高自己的英語能力，定期參加為期六週的速成課程。課程會就發音和詞彙進行培訓，還會有場景排練，模擬美國路邊檢查員就目的地和貨物詢問的情形。