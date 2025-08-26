美韓峰會 | 特朗普：望今年與金正恩會面　李在明想去朝鮮打Golf

韓國總統李在明8月25日抵達白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談。特朗普在會談中提及，他希望今年可與朝鮮領導人金正恩會面；李在明則順勢表示，自己也支持特朗普與朝方接觸，稱希望特朗普可以促進朝鮮半島和平。



路透社報道，特朗普在橢圓形辦公室歡迎首次到訪白宮的李在明時表示，希望在適當時間與金正恩會面，亦指自己與金正恩關係甚好，稱「幾乎沒人比我了解金正恩，除了他妹妹（金與正）」。

李在明對特朗普說：「我希望您能給世界上唯一分裂的國家——朝鮮半島，帶來和平，這樣您就能與金正恩會面，並在朝鮮建『特朗普世界大廈』，這樣我就能在那裏打高爾夫球，您也能真正扮演一個具有世界歷史意義的和平締造者角色。」

圖為2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與韓國總統李在明會面。（Reuters）

韓國總統辦公室透露，李在明還和特朗普討論了造船問題，以及針對兩人的暗殺企圖。李在明亦邀請特朗普出席10月的亞太經合組織（APEC）峰會，並建議特朗普在訪問期間嘗試與金正恩會面。