美韓峰會｜李在明訪白宮會晤　特朗普稱與金正恩關係好冀今年會面

韓國總統李在明8月25日抵達白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談，特朗普在會面前稱，「我們將會舉行一次良好會談」，又指將與韓國就包括貿易在內的多個重要議題展開深入討論。期間特朗普提及與朝鮮領袖金正恩關係非常好，希望今年再次與對方會晤。他又稱，不介意就與韓國貿易協議進行重新談判，並考慮從韓國訂購一些船舶。



這是李在明就任82天後首次舉行美韓首腦會談，預定就雙邊貿易、地區安全、國防合作3方面進行討論，當中包括上月底達成的經貿協議細節問題、提升駐韓美軍戰略靈活性等，其中料涉及雙方是否就戰時作戰指揮權移交、韓方增加國防開支等敏感問題，以及修改《美韓原子能協定》等事宜商討。



+ 7

李在明冀朝鮮半島和平 笑言期待朝鮮建特朗普大樓

根據白宮公布的日程安排，特朗普於當地時間中午迎接李在明，12時15分起在橢圓形辦公室開始會談。會談時長定為30分鐘左右，全程面向白宮記者團公開。兩國領導人各自發表開場白，並回答媒體提問。此輪會談面向媒體公開，並進行現場直播。

李在明公開談及朝鮮問題，稱希望朝鮮半島和平，並期待特朗普與金正恩會面，並笑說期待看到朝鮮建起一座「特朗普大樓」。特朗普回應說，他和金正恩的關係非常好，並回憶起2019年最後一次與對方會面的情況，稱將在「適當時候」再與金正恩會面。

當在場記者問及打算今年還是明年見金正恩，特朗普回答說：「我想要今年見他」。餘還說：「我和他（金正恩）相處得很好。我認為他領導的國家潛力巨大，前景光明。」

特朗普又表示，韓國前領導人沒有以「適當」的方式對待鄰國，讚揚李在明的表現比其前任「好得多」。

+ 1

不介意重新貿談 談及石油與造船業 提出美軍基地土地所有權

特朗普公開表示，不介意就與韓國貿易協議進行重新談判，又稱石油是韓國與美國的首要任務，指韓國最想從美國處得到石油、天然氣和煤炭，指雙方正就阿拉斯加的石油問題交涉，將與韓國、日本成立合資企業。

李在明表示，韓方願意參與美國正在推進的造船與製造業復興計劃。特朗普稱，韓國希望與美國在造船及其他製造業領域開展合作，美國正考慮與韓國簽訂一些船舶建造合同。

對於美軍駐韓問題，特朗普表示，或許應該要求韓國承認美國駐軍所在土地的所有權。

特朗普透露或赴韓出席APEC峰會

特朗普被問及是否將出席APEC峰會時，回答說：「我認為可以去」，稱「我可能很快要為一場貿易會議訪韓，韓國將主辦這場會議。」韓聯社報道，鋻於APEC是亞太地區的經濟合作機制，特朗普所說的「貿易會議「很可能指的是APEC峰會。

此外，特朗普還提及其在首個任期內，曾於2017年訪問韓國並在國會發表演講的經歷，並補充說非常喜歡那次演講。

兩人之後閉門形式舉行午餐會

之後，兩人將於下午12時45分左右，在白宮內閣會議室以閉門形式舉行午餐會晤，白宮未安排兩人會後舉行聯合記者會。

韓聯社報道，韓國國安室長魏聖洛此前表示，美韓峰會將重點商討穩定雙邊經貿關係、推動韓美同盟現代化，以及開拓新的合作領域。韓國政界普遍認為，李在明政府在成立初期能否確保施政動力，取決於此次峰會成果。

據指出，李在明訪問華府期間，還將出席兩國工商人士參與的商業圓桌會議，應邀在美國國際戰略研究中心（CSIS）發表演講。26日，他將前往賓夕法尼亞州費城視察韓華集團收購的造船廠、參觀抗日獨立運動家徐載弼紀念館，之後啟程回國，為為期6天的日美之行畫上句號。