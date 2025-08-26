美韓峰會 | 稱15%關稅或不變　特朗普承諾向韓國買船

美韓兩國上月達成貿易協議，美國將對韓關稅由25%降至15%。韓國總統李在明8月25日抵達白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談期間，極力遊說特朗普進一步降低對韓關稅，惟特朗普表示15%關稅率或會維持現狀。



綜合外媒報道，作為對美降低關稅回報，韓方此前決定設立向美國投資、規模達3500億美元的基金，其中1500億美元用於美韓造船合作項目「讓美國造船業再次偉大」（Make American Shipbuilding Great Again，簡稱MASGA）。

圖為2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與韓國總統李在明會面。（Reuters）

兩國領導人在美韓峰會期間，都對達成的造船協議表示認可，特朗普承諾將從韓國購買船隻，李在明則表示特朗普希望韓國造船廠落腳美國，並僱用美國勞工。

儘管雙方在造船合作領域推進順利，但特朗普仍表示對韓15%關稅或保持不變。特朗普說，「我聽說他們想重新談判協議，但沒關係，我不介意。這並不意味着他們會得到任何東西，我不介意。」

在李在明離開白宮後，特朗普重申，他認為與韓國的貿易協定已經完成，「他們對此有一些異議，但我們堅持己見。」