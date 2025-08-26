李在明：韓國不能再走「安全靠美國、經濟靠中國」路線

正訪問美國的韓國總統李在明周一（25日）在華盛頓一場智庫演講中表示，和過去不一樣，韓國不可以繼續行安全靠美國、經濟靠中國的「安美經中」路線。



根據韓聯社，「安美經中」指的是韓國與美國安全合作，與中國經濟合作，力求在美中兩國之間「左右逢源」。

李在明周一應邀出席美國智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）並發表演講，就「韓國在安全方面依靠美國，另從別處謀取經濟利益」的說法稱，在美國還未開始封鎖中國前，韓方確實堅持「安美經中」路線，然而近些年，國際社會出現供應鏈重組，美國明確對華採取牽制方針，如此一來，韓國也只能在美國的基本政策框架內行動和做出判斷。

李在明亦指，美方與中方形成競爭甚至對抗關係的同時，在個別領域也進行合作，這是不可否認的事實，韓中兩國更是地理相近，韓方致力於妥善處理兩國之間不可避免的問題，維護好雙邊關係。

圖為2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與韓國總統李在明會面。（Reuters）

李在明：若不絕交就等於親華 那麼韓國需要親華

在前往美國的專機上，李在明被問及親中形象問題，他說：「韓國外交的根本是韓美同盟」，「但要跟中國絕交嗎？如果說不絕交就是親華，那需要進行這種意義上的親華。」