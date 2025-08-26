美加州女子臥屍森林　監視器拍下丈夫「拖布袋」棄屍畫面｜有片

美國加州33歲女子謝拉（Sheylla Cabrera）的屍體於8月16日在洛杉磯國家森林被發現，而在其屍體被發現6天前，鄰居監視器拍到她的丈夫夜間從家中拖出一大布袋，目前被證實是棄屍畫面。



美國《紐約時報》報道，謝拉於8月12日被報失蹤，調查人員後對其丈夫、36歲的喬西馬爾（Jossimar Cabrera）進行問詢，喬西馬爾也因此成為妻子失蹤案的嫌疑犯。夫婦二人的鄰居於8月13日向調查人員提供一段監視器影片，影片後被證實為丈夫棄屍畫面，目前喬西馬爾已被控一項謀殺罪。

相關部門表示，該夫婦為秘魯公民。調查人員認為，喬西馬爾在妻子死後帶着3個孩子逃往秘魯，檢察官也已對喬西馬爾提起引渡逮捕令。警局表示，秘魯方面會配合此次的逮捕行動，幫助監視喬西馬爾的行蹤。

謝拉的母親羅西洛（Helga Rocillo）向秘魯媒體透露，她的女兒身體有遭受過丈夫的虐待。地方檢察官辦公室表示，如果對喬西馬爾的罪名成立，他或面臨終身監禁。