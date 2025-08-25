美國副總統萬斯：俄羅斯已就俄烏和平談判做出「重大讓步」

美國副總統萬斯（JD Vance）近日表示，俄羅斯已就俄烏和平談判做出「重大讓步」。儘管目前缺乏明顯跡象表明俄烏衝突即將結束，但萬斯表示對取得進展充滿信心。



路透社報道，萬斯在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已做出多項讓步，包括烏克蘭將獲得安全保障，以防範俄羅斯未來的侵略。

2025年8月21日，美國喬治亞州（Georgia）桃樹市，ALTA冷凍公司舉辦活動，副總統萬斯（JD Vance）在活動上發表演說。（Reuters）

消息人士上週向路透社表示，作為俄羅斯停止進攻的回報，普京要求烏克蘭放棄整個頓巴斯（Donbass）東部地區，並放棄加入北約（NATO）的野心，保持中立。

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期再次威脅，如果兩週內烏克蘭問題在和平解決方面沒有取得進展，他將對俄羅斯實施制裁。萬斯則表示，制裁將根據具體情況進行考慮，並承認新的制裁不太可能促使俄羅斯同意與烏克蘭停火。

2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

萬斯亦稱，懲罰印度購買俄羅斯石油而加徵25%關稅，是總統特朗普為追求和平而採取的經濟手段。「他（特朗普）試圖明確表示，如果俄羅斯停止殺戮，就可以重新被邀請加入世界經濟；但如果俄羅斯不停止殺戮，則將繼續被孤立，」萬斯說。