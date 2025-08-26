特朗普考慮將國防部改名為戰爭部　「不想只顧防禦也要進攻」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日表示，他正考慮將美國防部（又稱五角大樓，Pentagon）改回以前的名稱「戰爭部」（Department of War）。他強調：「我不想只顧防禦，我們也要進攻。」



特朗普周一與韓國總統李在明舉行峰會時表示，當美國打贏第一次世界大戰和第二次世界大戰時，當時的美國國防部是叫作戰爭部，「在我看來，這才是實至名歸」。

特朗普稱：「大家都喜歡我們，因為我們在戰爭部時期有着令人難以置信的勝利史。後來因政治正確的考量，我們才把它改稱國防部。」

美國戰爭部成立於1789年，到1947年，杜魯門政府將戰爭部拆分為陸軍部和空軍部，隨後將這兩個機構與海軍部合併，由國防部長統一領導。

圖為2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與韓國總統李在明會面。（Reuters）

這已非特朗普再度入主白宮後，首次暗示恢復「戰爭部」名稱。今年6月，他在北約組織（NATO）峰會上，就曾稱呼國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）為「戰爭部長」。

雖然特朗普聲稱更名即將進行，惟由於國防部是依據數十年前的法律所設立，故任何的更改名稱，仍可能需要經由國會批准。特朗普周一對此表示：「我們就直接改。我相信若真的需要，國會也會配合，但我認為我們根本不需要那個程序。」