美韓峰會｜特朗普讚李在明偉大領袖　韓方簽3500億美元投資備忘錄

韓國媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日在韓美峰會上，讚揚韓國總統李在明為「偉大領導人」，並承諾將全力提供支持。韓國總統政策顧問金永範會後表示，美國和韓國已達成一項不具約束力的協議，以落實兩國在7月貿易協議中承諾的3,500億美元（約2.73萬億港元）的投資融資計劃。



據韓聯社報道，韓國產業部在華盛頓舉辦「韓美商業圓桌會議」，韓美兩國企業藉此機會簽署11份製造業相關的協議和諒解備忘錄（MOU）。

報道指，在韓國產業部長金正官和美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的見證下，兩國企業簽署涉及造船、核電、航空、液化天然氣、關鍵礦產等領域的多份協議和諒解備忘錄。其中，造船和核電等戰略產業領域的諒解備忘錄共有6份。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮歡迎到訪的韓國總統李在明（右）。（Reuters）

核電方面，韓國水力原子力公司、鬥山Enerbility與美企X-energy、亞馬遜雲科技簽署四方諒解備忘錄，將在設計、建設、運作小型模組化反應堆（SMR）並建立相關供應鏈等方面深化合作。

總統政策顧問金永範總結峰會成果時指，韓美兩國同意利用一攬子資金，支持加強能源和關鍵礦產、電池、半導體、製藥、人工智能和量子計算等戰略產業，韓國財政部等金融部門將成立工作級小組，討論未來實施的具體措施。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室與韓國總統李在明（左）會面時握手。（Reuters）

報道又提到，特朗普在會面期間，在便條上親手寫下「你是偉大的人物，也是偉大的領導人，韓國將和你一起站在更高的位置，迎來令人驚嘆的未來。我始終與你同在」的內容，並將其交給李在明。