莫名躺槍？特朗普斥民主黨州長　突稱「中國鯉魚快把五大湖佔了」

據《紐約時報》等美媒報道，當地時間8月25日，美國總統特朗普簽署多項行政令，要求廢除華盛頓特區及全國範圍的無現金保釋政策，並加大對褻瀆國旗行為的打擊。



法媒報道稱，特朗普在橢圓形辦公室表示，他正考慮向芝加哥和巴爾的摩這兩座城市派遣國民警衛隊，以協助整治犯罪。他特別點名批評了芝加哥所屬伊利諾伊州的州長、民主黨人普里茨克（J.B. Pritzker）。此前，普里茨克強烈反對特朗普政府以「打擊犯罪」為名向該州部署國民警衛隊，指責其「濫用職權」。

但與普里茨克隔空「打嘴仗」，特朗普的胡言亂語，卻讓中國莫名「躺槍」。

根據記者會現場視頻，抱怨普里茨克「白眼狼」，對聯邦政府的幫助毫無感激時，特朗普話鋒一轉，突然提到了密歇根州民主黨籍州長惠特默（Gretchen Whitmer），稱對方曾為五大湖「中國鯉魚泛濫」向自己尋求幫助，暗示普里茨克應該向她學習，主動請求聯邦政府協助。

圖為2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見韓國總統李在明（不在圖中）。（Reuters）

被問到如果州長沒有向聯邦提出請求，他是否仍將下令派遣國民警衛隊進駐城市時，特朗普說，「普利茨克他們本該主動請求我們幫忙。你知道嗎，我曾幫了惠特默一個大忙，是關於鯉魚的事，中國鯉魚，你聽說過嗎？這種魚快把你們的五大湖給佔領了。她來問我能不能幫忙解決。我說，『行，我會處理，但我覺得伊利諾伊州州長也該出面請求才合適』。」

惠特默，這個名字或許令人有些陌生，但你大概率見過那張「尬穿地心」（意指非常尷尬）的照片——今年4月，這位民主黨籍州長拜訪特朗普時，在不知情的情況下被帶入白宮新聞發佈會，情急之下只能用文件夾擋着臉，尷尬場面當時全網刷屏。

周一的記者會上，特朗普還把惠特默的名字叫錯了，但仍對她大加讚賞，「密歇根州州長來的時候態度很恭敬，非常有禮貌地請求了幫助。她做得很好。我應她的請求幫了忙……有些議員對密歇根州的支持力度很大，但像五大湖這樣的問題，沒人談論過。那些中國鯉魚性情很兇猛，會跳出水面，跳到船上到處亂蹦，精力特別旺盛。」

據《紐約時報》4月12日報道，密歇根州民主黨州長惠特默（Gretchen Whitmer）10日計劃在白宮與總統特朗普（Donald Trump）舉行單對單會談，惟白宮官員卻通知她前往橢圓形辦公室出席一場滿布記者的發佈會。惠特默不希望外界誤會她在為特朗普站台，情急下只能用手中的文件夾擋住臉，期望藉此躲過這場尷尬的場面。（網絡圖片）

他接着說，「其實有辦法清除它們，但成本太高了。而且我至今沒收到伊利諾伊州州長的請求，要知道，該州受鯉魚問題影響可能比其他任何地方都嚴重。」

胡扯了一通，特朗普總算繞回正題，「我認為，在收到那傢伙（普利茨克）的請求前，我不會採取任何行動。在犯罪問題上，我也是這個態度。」

隨後他又擺出「委屈」姿態，宣稱如果聯邦政府介入，甚至不用一周的時間，就能讓芝加哥實現「零犯罪」。但他不願意這麼做，因為對方根本不知感恩，自己吃力不討好。

「我不喜歡我們進去解決了問題，結果有人站出來說『我們州不需要軍隊』，」他說，「（華盛頓市長）昨晚就說『我們不希望軍隊進駐華盛頓』。這話可不太友好，我覺得有點傷人，但她比有些人強多了。我們幫洛杉磯解決了問題，結果卻被那個把加利福尼亞州搞得一團糟的蠢貨（加州州長紐森）批評。」

特朗普愈說愈激動，「他（紐森）本該感謝我們，本該請求我們留在那裏。伊利諾伊州州長也該如此，芝加哥都亂成什麼樣了，他（普里茨克）就該說，『總統先生，您能賞臉幫我們清理一下這座城市嗎？我們需要幫助』。他們確實非常需要幫助。」

這場近80分鐘的記者會上，特朗普不止一次抱怨道，自己部署國民警衛隊打擊犯罪、管控移民，不僅沒獲得讚譽，還被民主黨籍州長罵「獨裁者」。

「像普里茨克那樣的蠢貨，我們還沒去芝加哥，他就先批評我們……現在的芝加哥就是個殺戮場。可他們不承認，還吵吵着『我們不需要他（特朗普）！要自由！要自由』，甚至罵我是獨裁者。」

氣得宛如被rapper附體，特朗普連珠炮輸出，「很多人說『或許我們就需要個獨裁者』，但我不喜歡當獨裁者，我也不是獨裁者。我只是一個很有常識的人，一個聰明人。你看看我們的城市現在亂成什麼樣，我們派兵過去幫忙，反而被說『你想掌控這個國家』。這些人真是有病。」

今年6月，特朗普在未獲加利福尼亞州州長紐森請求的情況下向洛杉磯派遣國民警衛隊，8月又以打擊犯罪為名向華盛頓部署國民警衛隊，此舉引發美國民眾及民主黨人強烈不滿。最近在接受多家媒體採訪時，特朗普又表示要更進一步，將「掃蕩犯罪」的行動擴大至芝加哥，並暗示可能向馬里蘭州巴爾的摩等其他民主黨主政的城市派兵。

在周一的發布會上，他繼續強調，芝加哥「急需幫助」，還稱華盛頓的犯罪治理「已經取得顯著效果」。

「華盛頓特區已經連續11天沒有發生謀殺案了……我之前演講時，都不知道該怎麼說這事。因為這是個很棒的成績，是件好事，但聽起來卻很彆扭，」他說，「你想想，要是有人來自一個治理得當、幾乎沒有謀殺案的國家，當他們聽到『我很自豪地宣布，本周美國首都沒有發生一起謀殺案』，會覺得多奇怪？」

儘管特朗普在會上一再宣稱「要等州長主動請求才會行動」，但美國《華盛頓郵報》23日曾披露稱，美國國防部過去幾周正在制定向芝加哥進行軍事部署以協助治理犯罪的相關計劃，該計劃包括或最早於9月向當地派遣數千名國民警衛隊員等。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室與韓國總統李在明（左）會面時握手。（Reuters）

另據路透社報道，作為特朗普「打擊犯罪」行動的一部份，在華盛頓巡邏的美國國民警衛隊隊員將於當地時間24日晚開始攜帶武器。匿名官員透露，攜帶武器的隊員人數尚未明確，配備的是M17手槍或M4步槍。

接管華盛頓的國民警衛隊特遣隊當天在一份書面聲明中澄清道，警衛隊隊員「只有在面臨迫在眉睫的死亡或嚴重人身傷害威脅時，才會作為最後手段使用武器」。

美國全國廣播公司（NBC）25日報道稱，美國國防部長赫格塞思22日下令批准約2200名國民警衛隊隊員攜帶武器，這標誌國民警衛隊成員的任務轉向更具威懾性的模式。

不過，路透社指出，華盛頓作為特區，總統對其警務有特殊權限，可在30天內接管治安；但對芝加哥、巴爾的摩等民主黨執政的地方城市，特朗普並無類似權力。

今年早些時候，特朗普曾動用《美國法典》第10編第12406條賦予總統的權力，即允許總統在「抵禦入侵、平息叛亂或執行法律」時派兵，在加州州長紐森反對的情況下，向洛杉磯派出國民警衛隊處理抗議活動，引發當地民眾持續反對。

報道認為，如果特朗普再次動用該條款，強行派出由共和黨州提供的國民警衛隊進入民主黨城市，勢必引發更大的政治和司法爭議。

本文獲《觀察者網》授權轉載

