彭博：波音正向中國洽售500架飛機　或成中美貿易協議關鍵

彭博社8月21日報道，波音公司正與中國官員就向中方出售最多500架飛機進行談判。報道指波音向中國銷售飛機將成為華盛頓與北京之間正進行的貿易談判的關鍵部分。



據報道，如果這筆交易最終成事，對波音而言將是個突破。自2017年，波音公司僅向中國航空公司出售少量飛機。此外，這筆交易也將成為特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府與北京之間正進行的貿易協議的關鍵要素。

2019年11月6日，中國上海第二屆中國國際進口博覽會（CIIE）上展示的波音飛機模型。（Reuters）

報道指，中美雙方現時仍在磋商細節，包括購買飛機的數量和型號。中國官員據報已開始向國內航空公司詢問需要多少架飛機。

報道又提及中美雙方就購買波音飛機的談判已進行多年，2023年時任總統拜登（Joe Biden）在三藩市與國家主席習近平會晤時，兩國曾接近達成協議。

據路透社報道，飛機採購在特朗普今年的外訪中日益成為焦點。

2025年6月13日，法國巴黎勒布爾熱機場（Le Bourget Airport），第55屆巴黎國際航空展（International Paris Airshow）開幕前，圖為美國波音公司的標誌。（Reuters）

今年5月，特朗普出訪中東期間，波音公司獲得史上最大的訂單，卡塔爾航空（Qatar Airways）同意購買160架波音寬體飛機，並擁有加購50架的權利，整份採購合同總值約為960億美元（7,488億港元）。