九三閲兵｜特朗普會來參加嗎？拒絕中國邀請是重大損失

中國將於9月3日舉行抗戰勝利80周年大閲兵，根據中國官方公布的訊息，中國國家主席習近平將檢閲軍隊並發表講話。俄羅斯總統普京早前已經決定要訪華出席閲兵式。美國總統特朗普是否會訪華出席閲兵式，中美俄領導人是否會在北京舉行三巨頭會議是近來各方關注的焦點。



中國對二戰「同盟國」發出了邀請，這是慣例。但特朗普不一定會出席。

特朗普已經確認出席10月26日至28日在吉隆坡舉行的第47屆東盟峰會。今年的APEC峰會將於10月31日到11月1日在韓國慶州舉行。特朗普很大概率會在10月末重磅出訪亞洲參加東盟峰會和APEC。從時間安排上看，特朗普不太可能9月3日訪華之後，於10月再次訪問亞洲。

前不久中美決定將經貿談判再次延長三個月。如果中美未來三個月的談判有成果，中美領導人很可能在在APEC峰會前後會晤，以便共同宣佈談判結果。特朗普如果9月3日訪華沒有可以公布的訪問成果。因此特朗普出席九三閲兵從時間行程和訪問成果方面考慮不太現實。

韓國慶州APEC將於今年10月31日登場，圖為領導人峰會場館。

更為重要的是如果美國領導人作為二戰時期的盟軍領導人訪華出席活動，那麼歐洲的法國英國等二戰盟軍領導人是否要前往北京？這是一連串的外交連鎖反應事件。日本是美國的盟友，在日本對中國閲兵極為反感的情況下，一旦特朗普前往中國，日本必然會展開一系列的外交遊說。特朗普若訪華出席閲兵式，將在歐洲和亞洲製造不小的外交震盪。特朗普的幕僚們不太可能建議特朗普前往中國出席閲兵式。

9月3日大閲兵必然是中國展示新裝備、宣揚軍威的場所，有對美國騷肌肉的意味，特朗普看了之後不太可能只有祝福中國的感想。歸根結底還是中美在政治經濟軍事民意等領域全面對壘使得兩國的外交互動異常敏感。特朗普不會前來捧場中國的大閲兵，這是很大概率的事實。

特朗普有一千個理由拒絕出席大閲兵式。

2025年6月14日，美國總統特朗普79歲生日當天在華盛頓特區參加美國陸軍成立250周年閲兵式，防長赫格塞斯在旁鼓掌。（Reuters）

但在筆者看來，不出席中國大閲兵將是特朗普的重大損失。

首先，特朗普自詡為和平總統，從以巴衝突到印巴衝突再到納卡衝突，最近特朗普在為烏克蘭戰爭停火做外交推進工作。這些的確是能夠展示特朗普愛好和平形象的例證。但是全世界對美國的最大擔憂，不是這些散落在世界各地的戰火如何平息，而是美國隨時可能和中國陷入軍事衝突。

中美本是二戰時期的盟友，但由於美國對中國崛起的忌憚和打壓導致兩國關係對抗氛圍濃厚。如果特朗普能夠摒棄意識形態對抗訪華，和中國攜手彰顯對和平的珍惜，才是真正的和平締造者。屆時中國必然不會吝嗇為特朗普的諾貝爾和平獎助力。同中國化干戈為玉帛，是特朗普證明自己是諾貝爾和平獎有力得主的最好證明。

2025年7月7日，美國華盛頓，在白宮舉行的晚宴上，以色列總理本雅明內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右一）向美國總統特朗普（Donald Trmp，左一）遞交提名信，提名他角逐2025年諾貝爾和平獎。（Reuters）

即便特朗普可以憑藉斡旋俄烏衝突等功績獲得諾貝爾和平獎，但若中美髮生軍事摩擦，特朗普只能被動捲入軍事升級，屆時諾獎不過是笑話。美國加緊武裝台灣在北京看來並不是什麼愛好和平的事蹟。特朗普越展現對諾獎的渴望，中國越能夠拿捏特朗普。

如果特朗普能夠在軍事上和中國達成某種默契，特朗普獲得諾獎的隱患將會徹底排除。特朗普如果能夠前往中國出席中國閲兵式，和中國在軍事上達成休兵共識。那將是美國安全的最佳保障，是特朗普獲得諾獎的最堅強證明。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage），美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在美軍埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行會面，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

其次，特朗普在國際關係上秉持的是現實主義。美國已經失去了世界霸主的地位，美國單極霸權已經解體，這是美國不願意承認的事實。以往的美國領導人端着世界老大的姿態粉飾太平。特朗普如果能夠出席九三閲兵，無疑是對中國的重大禮遇，屆時中美俄領導人一起亮相，這是全新的世界格局的呈現。

不是傳統的美歐共治，也不是美國帶着一隊盟友圍攻中國，而是美國採取靈活的姿態和中俄一道亮相世界。和俄羅斯處理好關係，有利於美國降低在北大西洋安全體系下的損失，和中國搞好關係有利於美國在印太繼續維持高度存在。中國才是美國下一步應該重點交往的對象。美國的對華圍堵到了一定的地步，雖說還未分出勝負，但是特朗普應該明白中美關係的重要性。如果特朗普拒絕出席中國閲兵式，仍然是傳統的對抗中國思路在發揮作用，這是特朗普仍然沒有擺脱就有秩序束縛的結果。

特朗普如果能夠訪華，將是真正的務實。真正的話事國只有中美俄，真正的強人只有習近平普京特朗普。特朗普是時候面對現實了。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

如果特朗普前往北京，將是對中國的重磅禮遇。中國從來都是一個懂得投桃報李的國家，必然不會讓特朗普失望。特朗普禮敬中國一尺，中國必然回還特朗普一丈。美國希望中國在俄烏等諸多國際事務上同美國合作，也不是不可能實現的。

第三，從世界秩序的角度看，中美作為戰後秩序的共同締造者，是盟友。美國應該聯手中國共同捍衛秩序。聯合國五常中，中美的國力與地位是匹配的。但是英法俄等國家的常任理事國地位和實力是不匹配的。國際秩序的變動更大程度上是印度日本德國南非巴西等國家要求改革安理會，不會威脅中美的地位存在，一定會衝擊英法俄等國的地位。

英法等國為了維持地位必然僅僅抱住美國的大腿，俄羅斯也必然會緊緊抱住中國的大腿。但是中美應該明白世界的和平與穩定從來都是相對的而不是絕對的，中美需要考慮如何面對動盪的世界秩序，如何維持秩序的穩定。

2025年8月19日，特朗普同時會見澤連斯基和歐洲七大領導人的場面相當具有羞辱性。在白宮東廳舉行的會見是在一個長條桌上，以一對八的排位。（白宮圖片）

從這視角看中美事實上面對的問題是一樣的。中美是具有共同話事基礎的兩方。美國將中國放在對立面，是本末倒置。美國應該考慮如何同中國一道捍衛世界秩序。

中美爭霸賽只會導致中美兩敗俱傷。中美合作反而是捍衛兩國利益的最有效途徑。特朗普若訪華出席中國大閲兵，將是重拾中美合作基礎重温中美同盟有意的有效方法。

錯過出席中國的閲兵式，看似對特朗普沒什麼影響，實際上是對特朗普戰略眼光、行動能力的一次檢驗。事實證明特朗普有變革美國的雄心，有成為偉大總統的壯志，但他的行動扔被舊有的美國戰略束縛。特朗普不只是錯過了中國的閲兵式，而是註定和偉人這個稱謂失之交臂。