加拿大女攝記批路透社助長以色列毫無根據言論　剪記者證宣告辭職

加拿大籍攝影記者、過去8年為路透社擔任特約記者的Valerie Zink於8月26日在社交網站發文，批評在多名記者於加沙被以色列軍殺害一事中，路透社的報道助長以色列方面毫無根據的言論，她宣告不再為路透社工作，在帖文附上把記者證剪成兩半的照片。



Valerie Zink在帖文稱，她已不可能與路透社維持關係，形容自己虧欠身在巴勒斯坦的同事。

她談到加沙地帶有多達245名記者遇害，8月10日，半島電視台（Al Jazeera）記者Anas Al-Sharif與團隊在加沙城遇上以軍空襲死亡，她批評路透社選擇刊出以色列方面完全沒有根據的說法，即以軍宣稱Anas Al-Sharif是哈馬斯成員。

2025年8月15日，美國哥倫比亞大學有示威者抗議以軍對加沙的空襲，舉起悼念記者Anas Al-Sharif的標語（Reuters）

她不滿路透社助長以色列、重複其捏造的謊言，又批評路透社沒有為Anas Al-Sharif辯護。

8月25日加沙南部納賽爾醫院（Nasser Hospital）遇襲，再有多名記者死亡。Valerie Zink批評西方媒體為這些慘劇的發生創造條件，她引用另一媒體工作者Jeremy Scahill的說法，批評西方主要媒體充當以色列宣傳說法的輸送帶，洗白戰爭罪行。

Valerie Zink上傳把記者證剪成兩半的圖片，指「無法想像佩戴這張記者證時，除了深深的羞愧和悲痛之外，還有什麼別的感受。不知道該如何向在加沙的記者們致敬...... 今後我將以這份敬意，投入所能貢獻的一切。」

在8月25日納賽爾醫院遇襲事件中，死亡的5位記者包括為路透社工作的Hossam Al-Masri。

路透社、美聯社同日聯合去信包括以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在內的以色列官員，指對事件感到憤怒，要求以方解釋。